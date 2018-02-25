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Александр Демидов рассказал, почему не общается с дочерью

25 февраля
2018 год

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25 февраля 2018
Участник «Квартета И» Александр Демидов стал героем программы «Когда все дома», где рассказал о сложном детстве, об алкогольной зависимости и объяснил, почему не общается с дочерью от первого брака.

Александр Демидов рассказал, почему не общается с дочерью

Актер поведал, что его родители развелись, когда он был совсем маленьким. Александр жил с матерью, которая злоупотребляла алкоголем, поэтому мальчик был предоставлен самому себе. Потом отец взял его к себе в новую семью, где его ждали мачеха и сводные сестры-близняшки. Но и в этой семье Александру не было места.

«Я чувствовал, что сестер любят больше, и я мешаю папе жить», - рассказал актер.

Александр считает, что именно из-за недостатка родительского внимания он долго не мог устроить свою семейную жизнь. Первый брак с психологом Светланой Шварц не увенчался успехом. Супругов не уберегло от развода даже рождение дочери Софьи в 2000 году. С дочерью отношения у актера не заладились. Однако от второго брака у актера есть сын Игнат, с которым Демидов даже после развода со второй женой поддерживает отличные отношения.

«У меня двое детей. Дочка от первого брака и сын от второго. Соне уже 18 лет. Но мы как-то утратили связь, какие-то обиды пошли и непонимания… А Игнатушке девять, с ним у меня полное взаимопонимание и порядок. Он меня спас от депрессии. А я написал ему песню», - поделился актер.

Сейчас Александр женат третий раз. Он утверждает, что наконец-то обрел личное счастье. С нынешней женой Маргаритой они познакомились во время съемок фильма «Быстрее, чем кролики», поженились в 2013 году. По словам Александра, именно она помогла ему наладить отношения с родной матерью и справиться с алкогольной зависимостью, которой актер страдал долгие годы.

«Потому что дома ждала холодная постель и пылесос работающий. Где энергию черпать? Она иссякает, и ты начинаешь ее заливать, потому что нет любви, нет поддержки», - рассказал Демидов.

«Она мне ноги целует! Я начал так раскрываться благодаря Ритиной любви. Честно говоря, я обалдел, мне иногда кажется, что я не соответствую такой любви».
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Александр Демидов рассказал, почему не общается с дочерью фотографии
Александр Демидов рассказал, почему не общается с дочерью фотографии
Александр Демидов рассказал, почему не общается с дочерью фотографии
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