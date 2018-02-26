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Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына

26 февраля
2018 год

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26 февраля 2018
Старший сын актрисы Яны Поплавской режиссер Клим Поплавский сделал тату с портретом своей матери почти во всю спину. Поплавская похвасталась смелым поступком сына в соцсетях.

Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына

«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что на спине у моего старшего сына мой портрет! Помню, как остолбенела, когда он пришел домой и сказал: «Сюрприз» и снял майку, а там я! Так и живем! Я надеюсь, что я его со спины прикрываю, всегда и навсегда. Не знаю, есть ли еще сыновья, которые «бьют» портреты своих матерей», - написала актриса.

Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына
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Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына фотографии
Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына фотографии
Яна Поплавская похвасталась поступком своего сына фотографии
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