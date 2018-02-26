«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии

В студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым побывал Никита Сергеевич Михалков. Режиссер рассказал о службе в армии и о том, как этот опыт помог ему в работе в кино.
За два года службы в Советской армии режиссер несколько месяцев провел на корабле в Тихом океане, побывал в тундре и тайге. И поделился лайфхаком с молодой аудиторией:
«Совет молодым парням: не старайтесь служить около дома. Наоборот, выбирайте другие города, регионы – за казенный счет у вас будет возможность посмотреть страну».
Режиссер добровольно пошел в армию, так как хотел познать другую сторону жизни, а полученный опыт применить в работе над ролями военных.
«Каждый мужчина, который хочет себя чувствовать в нашей стране настоящим мужчиной – обязательно должен пройти армию. Мне это было необходимо. На флоте особые правила, отношения друг с другом, другая каста. Русский матрос, моряк, адмирал, в целом, русское офицерство морское – это непустые звуки».
Михалков на службе если и тосковал, то только по прекрасным дамам, а свои наблюдения и мысли по поводу общения с представительницами противоположного пола юный тогда еще режиссер фиксировал в дневнике:
«В компании некрасивых женщин ты замечательно себя чувствуешь, не надо суетиться. А когда рядом красивые, то возникает неприличное желание сразу сказать, что ты известный киноактер».
Не обошлось и без сравнения России с Америкой:
«Народ, который никогда не испытал войны на своей территории с внешним врагом, ему самому приходится придумывать для себя героев. Всяких «бэтменов», суперменов, «шварценеггеров» и прочее… Самое страшное, что существует страна, для которой война – это голливудские фильмы. Я думаю в россиянах генетически заложено быть храбрыми, сражаться до конца. Вся история показывает, насколько мы отличаемся от других», – заключил режиссер.
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