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«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии

26 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2018
В студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым побывал Никита Сергеевич Михалков. Режиссер рассказал о службе в армии и о том, как этот опыт помог ему в работе в кино.
За два года службы в Советской армии режиссер несколько месяцев провел на корабле в Тихом океане, побывал в тундре и тайге. И поделился лайфхаком с молодой аудиторией:

«Совет молодым парням: не старайтесь служить около дома. Наоборот, выбирайте другие города, регионы – за казенный счет у вас будет возможность посмотреть страну».

«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии

Режиссер добровольно пошел в армию, так как хотел познать другую сторону жизни, а полученный опыт применить в работе над ролями военных.

«Каждый мужчина, который хочет себя чувствовать в нашей стране настоящим мужчиной – обязательно должен пройти армию. Мне это было необходимо. На флоте особые правила, отношения друг с другом, другая каста. Русский матрос, моряк, адмирал, в целом, русское офицерство морское – это непустые звуки».

Михалков на службе если и тосковал, то только по прекрасным дамам, а свои наблюдения и мысли по поводу общения с представительницами противоположного пола юный тогда еще режиссер фиксировал в дневнике:

«В компании некрасивых женщин ты замечательно себя чувствуешь, не надо суетиться. А когда рядом красивые, то возникает неприличное желание сразу сказать, что ты известный киноактер».

Не обошлось и без сравнения России с Америкой:

«Народ, который никогда не испытал войны на своей территории с внешним врагом, ему самому приходится придумывать для себя героев. Всяких «бэтменов», суперменов, «шварценеггеров» и прочее… Самое страшное, что существует страна, для которой война – это голливудские фильмы. Я думаю в россиянах генетически заложено быть храбрыми, сражаться до конца. Вся история показывает, насколько мы отличаемся от других», – заключил режиссер.

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«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии фотографии
«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии фотографии
«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии фотографии
«В россиянах генетически заложено быть храбрыми»: Михалков рассказал о службе в армии фотографии
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№ 3
Злой подглядывающий (Марс - сити)   26.02.2018 - 19:40
Если бы отмечался в России на официальном государственном уровне , скажем, День Душевнобольных, или Праздник Венеры, в смысле, венерических заболеваний, хотя искренне сочувствую этим несчастным людям и... читать далее>>
№ 2
мария барвиста (киев)   26.02.2018 - 18:06
За казенный счет, к примеру, поехать в Сирию или в Украину на Донбасс. Еще бы вернутся, хотя бы за свой счет... читать далее>>
№ 1
Валентин Толкачев (Константиновка)   26.02.2018 - 11:28
«Совет молодым парням: не старайтесь служить около дома. Наоборот, выбирайте другие города, регионы – за казенный счет у вас будет возможность посмотреть страну» . Именно так я и поступил в 1990 году... читать далее>>
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