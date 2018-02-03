Джейми Дорнан рассказал об отношениях с Дакотой Джонсон

В преддверии выхода заключительной части истории любви Анастейши Стил и Кристиана Грея - фильма «50 оттенков свободы»
- Джейми Дорнан
отправился в тур по вечерним шоу, ответив на каверзные вопросы Джимми Киммела, Эллен ДеДженерес
и Джеймса Кордена.
Киммел спросил у Джейми, какие отношения связывают его с актрисой Дакотой Джонсон
после всех откровенных сцен, в которых партнерам довелось сняться.
«Это прозвучит неуместно, но мы почти как брат и сестра. Потому что я женат, а она…сменила достаточно много парней, пока мы снимались. У каждого своя жизнь, и мы просто проявляем любовь и уважение друг к другу. Мне кажется, что мы уже знаем друг друга очень хорошо, даже в какой-то степени в интимном смысле»
.
На вопрос о том, чем Джейми прикрывал гениталии во время откровенных сцен, актер засмущался:
«Ну я надевал такой крохотный мешочек. Ну, то есть, это выражение такое, на самом деле не такой уж он и крохотный. Да нормальный такой большой мешок. На съемках первого фильма мне предоставили целый ряд этих мешочков на выбор, ну я взял один, вывернул на изнанку, а там была такая странная надпись: «Заключенный номер 3»
.
Джейми подтвердил, что «На пятьдесят оттенков темнее»
и «50 оттенков свободы» снимали подряд, и съемки закончились около 2 лет назад.
«Я видел последний фильм. Они заставляют нас смотреть…ой, ну то есть я имею в виду, что нам все равно так или иначе нужно было перед премьерой освежить фильм в памяти, так как съемки закончились давно. Поэтому я поехал в студию Universal в Лондоне, там у них есть что-то вроде своего кинотеатра. Но они не позволяют смотреть этот фильм в одиночестве, на случай если ты захочешь сделать копию на телефон...Бред, конечно. Как будто я стал бы этим заниматься...Так что я смотрел его с охранником. С таким здоровенным парнем. Только мы вдвоем. Но я до этого выпил пива и периодически отлучался в туалет, так что провел часть фильма там. Но все эти секс-сцены…ближе к концу я уже сгорал со стыда. А когда фильм закончился, охранник мне сказал «Круто, чувак, дай пять!»
.
В интервью Эллен ДеДженерес Джейми признался, что его жена не смотрела ни одного фильма про Анастейшу и Кристиана.
«Я не хочу оплачивать ей билеты на эти фильмы»
, - пошутил актер.
В интервью Джеймсу Кордену Джейми рассказал об Эдди Редмэйне
, который в начале карьеры был
еще никому не известным актером
его соседом по комнате.
«Эдди был тогда в отчаянии. Мы оба были. Работы было мало, выбирать особо не приходилось, мы ходили на одни и те же прослушивания, у нас у обоих был один агент. И я помню…это кажется было в 2008 году, на второй день после того, как мы заселились вместе, приехал курьер из нашего агенства с огромной стопкой сценариев, штук 25 их там было. И мы с Эдди сразу засуетились на предмет того, кому это все предназначается. Все это предназначалось мне, и Эдди воспринял это близко к сердцу. Он позвонил агенту, чтобы выяснить, почему «Джейми только что получил здоровенную стопку сценариев». Через час курьер приехал с точно такой же по размеру стопкой этих же самых сценариев для него»
.
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