«Для меня всегда мужчина будет главным»: Светлана Ходченкова о классическом воспитании

В преддверии показа фильма «Довлатов»
на Берлинском международном кинофестивале сыгравшая одну из ролей Светлана Ходченкова
дала интервью, где рассказала о новых проектах, письмах от поклонников и об отношениях с мужчинами.
Ходченкова призналась, что устала от сильных героинь. По словам актрисы, ей больше нравится чувствовать себя слабой женщиной. И в кино, и в жизни.
«Знаете, у меня классическое воспитание. Для меня всегда мужчина будет главным. Иногда возникают такие моменты, когда хочется сказать: «Меня любят миллионы, а ты даже букет цветов не подаришь. А потом я подумаю и пойму: «Он все равно меня любит, я это знаю»
, - поделилась Светлана.
О ситуации на любовном фронте актриса распространяться не любит. Но в недавнем интервью Ходченкова подчеркнула, что в жизни не является Снежной королевой, характер которой ей приписывают.
«Я не знаю, почему так происходит: многие друзья сначала думали, будто ко мне не подступиться, мол, я Снежная королева, все к моим ногам падают и сами собой в штабеля укладываются. Мне не хочется культивировать этот образ, он не имеет ко мне никакого отношения»
.
Актриса поделилась, что поклонники заваливают ее любовными посланиями в Инстаграме, но она, при всем желании, не знает, как им отвечать.
«Мы ведь не знакомы. У многих из нас фолловеров в соцсетях больше, чем друзей в реальной жизни».
Ходченкова также поделилась планами на ближайший год. Одна из самых грандиозных целей – съемки фильма, к сценарию которого она приложила руку.
«Пока есть только рабочее название. Отчасти я еще и продюсер. Сейчас ищем команду. Это будет социальная драма. Режиссером тоже будет женщина. Дебютанка»
, - рассказала актриса.
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