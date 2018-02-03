Федора Бондарчука волнует популярность Ольги Бузовой

Актер и режиссер Федор Бондарчук
стал гостем программы «ОК на связи», где ответил на многочисленные вопросы пользователей «Одноклассников». В интервью он не упустил возможность высказаться о звезде российского шоу-бизнеса Ольге Бузовой
. Бондарчук заявил, что Бузова может стать секретом успеха любого проекта.
«Премьерные показы «Селфи» прошли хорошо, но я что-то в последнее время не понимаю, зачем устраивать премьеру. Наверное, для того чтобы многие об этом узнали. В итоге есть картинки и комментарии одни и те же: у кого какая причёска, кто как одет, «гори в аду» и так далее. Ну тогда зачем устраивать премьеру, тратить на это большие деньги, силы, если можно пригласить одну Ольгу Бузову, поставить экран, и выхлоп будет в 2-3 раза, а может, и в 100 раз больше. Хотите – принимаете эту парадигму, не хотите – не принимайте, но это факт»
, - сказал режиссер.
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