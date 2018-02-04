Екатерина Волкова рассказала о трех мужьях и двух потерях

Актриса Екатерина Волкова
стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым
, где рассказала о трех нелегких замужествах, самоубийстве брата и о том, как потеряла ребенка на съемках.
Актриса трижды была замужем, однако в данный момент воспитывает троих детей в одиночку.
Первый муж актрисы - автомеханик Алексей - промышлял мелким криминалом. Но, как ни странно, именно это и привлекло тогда еще юную Екатерину.
«90-е, город Тольятти… Это был Чикаго! Тогда на спор угоняли машины, какие-то разборки устраивали. Он был прекрасным механиком, и все к нему обращались. У моего первого мужа была «копейка», мы гоняли на ней. Мы познакомились, когда мне было 16. Гонки, вся эта блатная романтика. Я даже первые деньги заработала в ресторане, исполняла песню «А я сяду в кабриолет»
, - рассказала Волкова.
В браке с Алексеем у Екатерины родилась дочь Валерия. Волкова призналась, что с первым супругом отношения складывались непросто, лишь благодаря маме актриса смогла получить образование.
«Она - врач, папа – инженер, брат тоже врач. Мама нашла объявление, что объявляется набор на актерский курс. И буквально отвела меня туда. В итоге я поступила, от мужа, правда, скрывала. Он был против профессии артистки».
Дело доходило и до рукоприкладства. Однажды Екатерине пришлось в течение нескольких недель пролежать в нейрохирургии. После рокового случая актриса приняла решение уйти от мужа, забрав с собой маленькую дочь. Тогда она переехала в Москву и продолжила обучение в актерском училище.
Новые отношения актрисы с театральным режиссером Эдуардом Бояковым
не были оформлены официально. Но, по воспоминаниям Волковой, этот роман был не менее ненормальным и болезненным для нее. Он был женат, не хотел детей, так как уже воспитывал дочь. Поэтому, когда Екатерина забеременела, Бояков уговорил Волкову сделать аборт.
«Он говорил, что я не готова еще, надо бороться с эгоизмом. Он открыл такое пространство для меня… Эзотерику, например. Я начала увлекаться индийской философией, желала всем людям счастья, здоровья. Сейчас бы я послала его на три буквы»
, - заявила актриса.
Эдуард также предлагал Екатерине жить вместе с ним, его женой и дочерью, называя многоженство обычным явлением для современных людей. Актриса терпела, пока Бояков не признался ей в том, что закрутил роман с ее подругой.
Вскоре после предательства любимого человека Екатерина вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца
.
«Он как раз снял фильм «Бумер». Он влюбился в меня на фестивале в Выборге. С Члиянцем брак был недолгий. Вскоре я забеременела от Сергея. Уехала на съемки фильма, где и должна была играть беременную. Там были белые стулья, я встала, а там - красное пятно… Как в кино показывают. Я закричала. Потом целый месяц пролежала в больнице Праги. Была угроза жизни матери, надо было расставаться с ребенком. Медики решил вызывать искусственные роды. Я потеряла ребенка, потеряла роль и потеряла мужа. Да, тяжелый период был»
, - рассказала Екатерина.
После расставания со вторым мужем актриса снова сошлась с режиссером Бояковым, который познакомил ее с творчеством писателя Эдуарда Лимонова.
«Я реально села читать, просто зачитывалась им. Я уже была влюблена в него»
, - призналась актриса.
Публицист Лимонов стал третьим мужем Волковой. С ним ей посчастливилось познакомиться на одной светской вечеринке.
«Он взял меня за руку, и мы пошли пить водку. Затем попросил листочек, чтобы номер мой записать. Я открыла клатч, который мне одолжила подруга. И вдруг увидела там однодневную женскую прокладку. Я подумала: тоже бумажка. Предложила ему, он сказал: «Подойдет!». Бояков тогда наконец-то сделал мне предложение, а я ему призналась, что люблю Лимонова, что ухожу к нему. И это была страшная месть»
, - поделилась Екатерина.
В браке с писателем у актрисы родился сын Богдан и дочь Александра. Но, по словам Волковой, ее третий супруг не был приспособлен к семейной жизни, и пара распалась.
«Я с огромной благодарностью вспоминаю всех мужчин и женщин, которые были в моей жизни. Мы общаемся с нашим папой. Мы к нему снисходительно относимся с детьми»
.
В эфире программы Волкова также рассказала о самой большой трагедии в ее жизни - смерти родного брата Евгения. По словам актрисы, он был талантливым врачом-гинекологом, которому приходилось также делать аборты.
«Он очень устал нести бремя этого врачебного долга. Я была на месте, где он… Мы увидели открытый гараж, перед смертью он снял очки, кольцо, часы на машине. Он лежал рядом с ружьем в руке. Он просил его сжечь, но мама не разрешила. С нами случилась трагедия, мама не стала прежней. Она на три, четыре года окаменела. Мама не разрешила его сжечь, и была права. Она хотела иметь могилку, куда могла приходить, разговаривать с ним»
, - поведала Екатерина.
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