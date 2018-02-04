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Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет

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4 февраля 2018
Актриса Натали Вуд, известная по фильмам "Вестсайдская история", "Большие гонки", "Бунтовщик без идеала", утонула в ночь с 29 на 30 ноября 1981 года при непонятных обстоятельствах во время пребывания на яхте. Ее смерть была признана несчастным случаем, однако в 2011 году полиция возобновила расследование.

Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет

На яхте вместе с Натали были еще трое: капитан Деннис Даверн, актер Кристофер Уокен и ее супруг Роберт Вагнер.

В недавнем комментарии каналу CBS представитель полиции заявил, что теперь Вагнер является подозреваемым в убийстве Натали.

«Теперь мы знаем, что Вагнер был последним, кто был с Натали до ее исчезновения», - заявил полицейский.

В своих мемуарах 2008 года Вагнер написал, что поссорился с Натали перед ее исчезновением. Следователи утверждают, что Роберт Вагнер после повторного открытия дела отказывался от общения с ними.
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Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет фотографии
Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет фотографии
Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет фотографии
Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет фотографии
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