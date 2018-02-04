Мужа Натали Вуд заподозрили в убийстве жены спустя 40 лет

Актриса Натали Вуд
, известная по фильмам "Вестсайдская история"
, "Большие гонки"
, "Бунтовщик без идеала"
, утонула в ночь с 29 на 30 ноября 1981 года при непонятных обстоятельствах во время пребывания на яхте. Ее смерть была признана несчастным случаем, однако в 2011 году полиция возобновила расследование.
На яхте вместе с Натали были еще трое: капитан Деннис Даверн, актер Кристофер Уокен
и ее супруг Роберт Вагнер
.
В недавнем комментарии каналу CBS представитель полиции заявил, что теперь Вагнер является подозреваемым в убийстве Натали.
«Теперь мы знаем, что Вагнер был последним, кто был с Натали до ее исчезновения»
, - заявил полицейский.
В своих мемуарах 2008 года Вагнер написал, что поссорился с Натали перед ее исчезновением. Следователи утверждают, что Роберт Вагнер после повторного открытия дела отказывался от общения с ними.
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