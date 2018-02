Квентин Тарантино чуть не убил Уму Турман

В разгар шумихи вокруг персоны Харви Вайнштейна несколько десятков голивудских актрис рассказали свои истории , связанные с сексуальными домогательствами продюсера. Однако Ума Турман тогда обошлась лишь гневным поздравлением с днем благодарения в адрес Вайнштейна , отметив, что ей надо поумерить свой пыл., — написала Турман в Инстаграме.3 февраля в газете The New York Times появилась статья под названием «Вот почему Ума Турман была в такой ярости». Актриса наконец-то поделилась своей историей с журналистами и рассказала о пережитом изнасиловании, неоднократных домогательствах Вайнштейна и предательстве режиссера Квентина Тарантино Турман поведала, что в 16 лет стала жертвой изнасилования. Над ней надругался актер на 20 лет старше Умы, с которым актриса познакомилась в клубе.Фильм «Криминальное чтиво» , который прославил Уму Турман, был спродюсирован Харви Вайнштейном. По воспоминаниям актрисы, с Харви у нее поначалу были деловые, дружеские отношения.. Даже когда он впервые появился перед ней в халате, это ее не напугало:, - рассказала Турман.Однако, по словам Умы, Вайнштейн буквально напал на нее в номере лондонского отеля Savoy. Он толкнул ее на кровать, попытался залезть на нее «и делал всевозможные неприятные вещи». Турман удалось выползти из-под продюсера, а на следующий день Вайнштейн прислал ей огромный букет роз с похвалой «за отличные инстинкты».Все последующие попытки заманить актрису в номер Ума пресекала угрозами разоблачения грязных дел Вайнштейна. В ответ Харви сказал, что разрушит ее карьеру.Представитель Харви Вайнштейна заявил журналистам, что Вайнштейн никогда не угрожал, в то время как Турман действительно грозила продюсеру. Сам Вайнштейн утверждает, что у них с Умой были «веселые и игривые отношения, он неверно считал ее сигналы и сразу же извинился».Актриса заявила, что с тех пор воспринимала продюсера как врага. Пытаясь найти поддержку в лице Квентина Тарантино, Ума рассказала ему о случившемся, но в ответ услышала не то, что предполагала., - сказал Тарантино.Однако после напоминания Турман, режиссер все-таки побеседовал с Вайнштейном. По словам актрисы, продюсер был удивлен обвинениями, ему даже стало стыдно, как показалось Уме.Но самый неожиданный эпизод, которым Ума поделилась с The New York Times, касается Квентина Тарантино. Оказывается, последние лет десять Турман и Тарантино были в ссоре, после того, как режиссер сначала чуть не убил Турман, а потом предал. На съемках «Убить Билла» режиссер потребовал от актрисы сесть за руль кабриолета вместо каскадера. Один из техников, бывших на площадке, намекнул актрисе, что машина может быть не совсем исправна. Турман отказывалась сесть за руль, Тарантино настаивал, утверждая, что, во-первых, автомобиль в полном порядке, а во-вторых, необходимо, чтобы актриса лично неслась по плохой проселочной дороге из песка и щебенки на скорости 60 км/час - только так ее волосы будут развеваться на ветру нужным образом. В итоге все закончилось автокатастрофой и тяжелыми травмами актрисы (шея, колени). Турман боялась, что не сможет ходить. А когда Ума потребовала предоставить ей запись дубля аварии, ей сначала отказали, а потом предложили просмотр дубля на условии, если она подпишет документ, согласно которому не будет в будущем иметь претензии к студии Miramax. Актриса, естественно, отказалась подписывать этот документ и обратилась к режиссеру. Тарантино встал на сторону киностудии - ну еще бы, тогда Ума запросто могла засудить и режиссера и студию, получи она съемки аварии. И лишь спустя 15 лет после аварии Ума, наконец, увидела эти кадры., - заявила Ума.Продюсер и режиссер Джадд Апатоу после выхода статьи вспомнил также о том, что пережила актриса Дэрил Ханна во время и после съемок «Убить Билла».