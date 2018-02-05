Мария Кожевникова будет вести трансляцию ремонта в своей квартире

Мария Кожевникова
хочет попробовать себя в качестве влогера - актриса планирует стать ведущей собственного YouTube-канала, посвященного ремонту.
«Эту идею подсказали подписчики моего Инстаграма. У меня часто просят советов по поводу воспитания детей, бьюти-лайфхаки и так далее, а недавно я упомянула о том, что планирую делать ремонт в квартире, и читатели стали писать, что им было бы интересно следить за процессом. Я подумала – почему нет? Сейчас занимаюсь изучением этого вопроса, но уже точно знаю, что хочу создать канал с действительно полезным контентом. Планирую делать небольшие интервью с дизайнерами, рассказывать о том, с чем столкнулась лично я, и делиться опытом»
- рассказала актрисе журналу Hello!
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