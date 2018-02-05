Spice Girls воссоединяются ради Меган Маркл и принца Гарри

Участницы британской поп-группы Spice Girls на днях встретились вместе в доме Джерри Холлиуэл, чтобы обсудить воссоединение. Эту новость первой сообщила «пош-спайс» Виктория Бэкхем на своей странице в Инстаграме.
Последний раз Spice girls собирались в полном составе на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. После чего на все предложения вернуться на сцену Виктория Бэкхэм и Мелани Чисхолм отвечали твердым отказом.
Что же изменилось с тех пор? Эмма Бантон в одном из интервью пространно ответила, что «сейчас в мире так нужна женская сила» («girl power» стал лозунгом группы еще до того, как это стало повсеместным - прим. ред.). Видимо, эти слова следует понимать как намек на девятый вал феминизма, поднявшийся на фоне секс-скандала в Голливуде. Но есть еще один нюанс - 19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл
, которая в подростковом возрасте фанатела от Spice Girls. И группа планирует сделать подарок их величествам, выступив на свадьбе. А вот сколько они продержатся вместе после выступления - неизвестно.
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