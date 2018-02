Квентин Тарантино подробно рассказал об аварии с участием Умы Турман на съемках его фильма

3 февраля в журнале The New York Times вышла статья , в которой Ума Турман рассказала о домогательствах Вайнштейна и о травме, полученной на съемках фильма «Убить Билла» из-за прихоти Квентина Тарантино . 5 февраля в издании Deadline вышло интервью Квентина Тарантино, в котором он детально рассказал о том, что произошло на съемках. Режиссера неприятно удивило то, что в статье The New York Times Вайнштейн как бы уходит на второй план, в то время как сам он предстает в зловещем качестве.Тарантино сказал, что очень сожалеет об этом эпизоде, но он никогда не принуждал Уму Турман садиться за руль машины.Уверенность Тарантино в безопасности была продиктована некоторыми аспектами. Во-первых, специально для этой сцены ручную передачу в автомобиле поменяли на автоматическую, но актриса, будучи неуверенным водителем, все равно волновалась и не хотела садиться за руль. Поэтому сначала режиссер сам сел за руль и проехал весь отрезок дороги, на котором должен был сниматься дубль. Дорога, по его словам, была прямая и ровная - никаких проблем. Это убедило Уму Турман согласиться на съемки. Однако в последний момент съемочная группа решила, что актриса должна проехать по этой же дороге, но в обратном направлении. Так свет на закате лучше падал на машину с другой стороны. Но дорога оказалась уже не такой ровной.По словам Тарантино, он не имеет никакого отношения к тому, что последовало за аварией - то есть к конфликту Умы Турман со студией Miramax, представители которой отказались предоставить актрисе съемки аварии. Как режиссер, Тарантино не несет никакой ответственности за страховые случаи. И для него стало новостью то, что актриса считает его причастным к конфликту. Турман говорила Тарантино, что подозревает Вайнштейна в намеренном уничтожении автомобиля после съемок. Сам режиссер даже не был уверен в том, что видео происшествия сохранилось. Тем не менее, только спустя 15 лет он попросил продюсера Шеннон МакИнтош поискать пленку на складе. И, удивительное дело, она нашлась.Также Тарантино рассказал в интервью о своей реакции на «проказы» Вайнштейна. Впервые он узнал о домогательствах продюсера от актрисы Миры Сорвино , с которой Квентин встречался с 1996 по 1998 год. Тогда Тарантино воспринял эту информацию не всерьез - он подумал, что Вайнштейн и правда влюбился.Тарантино понял, то Вайнштейн действует по определенной схеме регулярно, только когда Турман рассказала ему о приставаниях продюсера незадолго до съемок «Убить Билла». Тарантино заставил Вайнштейна извиниться перед Турман, объяснив, что иначе он просто не сможет снять ее в «Убить Билла». Вайнштейн внял совету и извинился.