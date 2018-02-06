Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета

4 февраля актриса Дженнифер Лоуренс во время перелета подошла к интеркому и обратилась к пассажирам самолета по громкой связи с просьбой поддержать американскую футбольную команду Eagles.
«Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс. Сегодня у нас 4 февраля, Супербоул - мы все знаем, что это означает», — самонадеянно объявила актриса, нарушив покой пассажиров, и тут же начала скандировать лозунг «Fly, Eagles, fly!».
Однако выглядело это не так духоподъемно, как планировала актриса - в салоне ее поддержали всего несколько человек, остальные отреагировали с раздражением. После чего в дверях появилась стюардесса и попросила Дженнифер остановиться.
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