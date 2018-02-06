Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета

6 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
6 февраля 2018
4 февраля актриса Дженнифер Лоуренс во время перелета подошла к интеркому и обратилась к пассажирам самолета по громкой связи с просьбой поддержать американскую футбольную команду Eagles.

Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета

«Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс. Сегодня у нас 4 февраля, Супербоул - мы все знаем, что это означает», — самонадеянно объявила актриса, нарушив покой пассажиров, и тут же начала скандировать лозунг «Fly, Eagles, fly!».
Однако выглядело это не так духоподъемно, как планировала актриса - в салоне ее поддержали всего несколько человек, остальные отреагировали с раздражением. После чего в дверях появилась стюардесса и попросила Дженнифер остановиться.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Скарлет Йоханссон, Дженнифер Лоуренс и Натали Портман приняли участие в "Женском марше"
Поиск по меткам
спорт
персоны
Дженнифер Лоуренс

фотографии >>
Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета фотографии
Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета фотографии
Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета фотографии
Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ирина Санпитер
4 февраля ушла из жизни актриса Ирина Санпитер.
Екатерина Залетаева
3 февраля ушла из жизни художник Екатерина Залетаева.

День рождения >>

Борис Бекет
Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Надежда Евтехова
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Ирина Бьёрклунд
Эштон Катчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Крис Рок
Джеймс Спейдер
Виктор Уэбстер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Уиджи: Проклятие Вероники
мистика, фильм ужасов
Испания, 2017
12 мелодий любви
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Место встречи
драма, комедия
Италия, 2017
Охота на воров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
50 оттенков свободы
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2018
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Колесо чудес
драма
США, 2017
Трон эльфов
приключения, фэнтези
Китай, США, 2017
Хит
драма
Россия, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью