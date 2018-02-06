Полиция задержала Алексея Панина

В понедельник 5 февраля стало известно, что сотрудники полиции задержали актера Алекся Панина
на седьмом километре МКАД.
«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами. При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тысяч рублей имеются основания к привлечению водителя по статье "Уклонение от административной ответственности"»
, — заявили в полиции. Панину грозит заключение сроком до 15 суток.
Панин сам привлек внимание правоохранительных органов к своей персоне, за несколько дней до задержания выложив в своем Инстаграме
видео, на котором он нарушает правила дорожного движения.
Сам Панин объяснил тележурналистам, что за неуплатой по штрафам кроется целая история скитаний в нищете:
«Я искал свою дочь почти два года, ну, год. И год я нигде не работал. Год я жил в городе Санкт-Петербурге, в машине, у случайных знакомых, мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали меня там и помогали. Разные люди: преступники, сотрудники милиции, военные, просто бабушки. Год я не работал. Вот сейчас я начал работать и сейчас я буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы».
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