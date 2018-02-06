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Полиция задержала Алексея Панина

6 февраля
2018 год

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6 февраля 2018
В понедельник 5 февраля стало известно, что сотрудники полиции задержали актера Алекся Панина на седьмом километре МКАД.

Полиция задержала Алексея Панина

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами. При этом по 51 нарушению на сумму штрафов более 40 тысяч рублей имеются основания к привлечению водителя по статье "Уклонение от административной ответственности"», — заявили в полиции. Панину грозит заключение сроком до 15 суток.

Панин сам привлек внимание правоохранительных органов к своей персоне, за несколько дней до задержания выложив в своем Инстаграме видео, на котором он нарушает правила дорожного движения.

Сам Панин объяснил тележурналистам, что за неуплатой по штрафам кроется целая история скитаний в нищете:

«Я искал свою дочь почти два года, ну, год. И год я нигде не работал. Год я жил в городе Санкт-Петербурге, в машине, у случайных знакомых, мне помогали добрые люди деньгами. Просто на улице встречали меня там и помогали. Разные люди: преступники, сотрудники милиции, военные, просто бабушки. Год я не работал. Вот сейчас я начал работать и сейчас я буду с большим рвением и инициативой платить все штрафы».
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Полиция задержала Алексея Панина фотографии
Полиция задержала Алексея Панина фотографии
Полиция задержала Алексея Панина фотографии
Полиция задержала Алексея Панина фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Анечка Сергеевна   7.02.2018 - 01:42
А кто это? Я все время вижу этого мужика в сводках передачи "Петровка 38". читать далее>>
№ 6
Балтиец (Ленинград)   7.02.2018 - 00:35
Какая либеральная у нас полиция к необычным гражданам. У дяди 248 неоплаченных штрафов и он спокойно перемещается. Чего ждут органы? Когда он труп в дтп нарисует или сам убьётся? Значит едет Панин, камера... читать далее>>
№ 5
Татьяша   6.02.2018 - 23:59
" ну и рожа"... это я так, цитата из фильма... читать далее>>
№ 4
Зажигалочка (Лучший город Земли)   6.02.2018 - 23:28
Ну числятся за гражданином 248 правонарушений. Ну собирается он оплачивать штрафы. И? Нам-то зачем знать детали частной жизни человека? читать далее>>
№ 3
Помпей   6.02.2018 - 21:55
Панин думает что работа - Это сниматься в фильмах? А на стройке не пробовал? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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