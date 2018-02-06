Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский

4 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу «Звезды под гипнозом», ведущим которого стал Максим Галкин
. Суть проекта, как это не сложно догадаться, заключается в том, чтобы подвергнуть знаменитостей гипнозу.
Отечественный поборник социальной справедливости и главный критик телевидения актер Стас Садальский
взял на себя ответственность и выступил от лица сообщества утомленных Максимом Галкиным:
«Too much Галкина на первом. «Звёзды под гипнозом». Кто идеолог этого примитива...?
Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветится(( Правда бездарно получается, хуже всех у Максим Г.
Костя, ну Константин Львович - вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну может уже хватит его, уж очень много!»
- написал Садальский в своем Инстаграме
.
Сообщение Садальского задело Галкина за живое - во всяком случае, юморист решил парировать посредством все того же Инстаграма.
«Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский. Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время. Я всегда с уважением относился к тем его актёрским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съёмках. Я по публикациям ещё десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актёр продолжает. Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?»
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