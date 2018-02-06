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Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский

6 февраля
2018 год

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6 февраля 2018
4 февраля на Первом канале состоялась премьера шоу «Звезды под гипнозом», ведущим которого стал Максим Галкин. Суть проекта, как это не сложно догадаться, заключается в том, чтобы подвергнуть знаменитостей гипнозу.

Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский

Отечественный поборник социальной справедливости и главный критик телевидения актер Стас Садальский взял на себя ответственность и выступил от лица сообщества утомленных Максимом Галкиным:

«Too much Галкина на первом. «Звёзды под гипнозом». Кто идеолог этого примитива...?
Глупее и печальнее шоу трудно придумать! И жалко артистов, которые любыми способами пытаются засветится(( Правда бездарно получается, хуже всех у Максим Г.
Костя, ну Константин Львович - вы, по-моему, остались единственный, кто ходит под гипнозом Максима Г. Ну может уже хватит его, уж очень много!» - написал Садальский в своем Инстаграме.


Сообщение Садальского задело Галкина за живое - во всяком случае, юморист решил парировать посредством все того же Инстаграма.

«Уважаемые подписчики! Уже много лет за моей жизнью пристально наблюдает Заслуженный артист РСФСР Станислав Юрьевич Садальский. Если полистаете - увидите только часть выводов, к которым он пришёл в разные годы в свободное от служения Мельпомене время. Я всегда с уважением относился к тем его актёрским работам, о которых знаю. Мы никогда близко не общались. Один раз пересекались на съёмках. Я по публикациям ещё десять лет назад понял, что я ему не по душе. Но актёр продолжает. Как вы считаете, в чём причина такой многолетней настойчивости? Может, вы мне скажете?»
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Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский фотографии
Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский фотографии
Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский фотографии
Максим Галкин попытался выяснить, за что его так невзлюбил Стас Садальский фотографии
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№ 2
Margo Leo   7.02.2018 - 01:38
Завидует востребованности Галкина. Кто такой Садальский? "Кирпич" в фильме "Место встречи изменить нельзя" - хорошо сыгранная роль. А ещё? Не помню. В основном имя Садальского связано... читать далее>>
№ 1
Зажигалочка (Лучший город Земли)   6.02.2018 - 23:33
Взлюбил, невзлюбил... Сразу вспомнилось из "Ликвидации": "Взглянул, не взглянул, как баба! Шо за шмурдяк ты пил, Лёша?" читать далее>>
Всего сообщений: 2
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