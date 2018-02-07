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Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб

7 февраля
2018 год

Лайфстайл >>
7 февраля 2018
О нет! Только не это! Джим Керри удалил свою страницу в Фейсбуке и распродает акции компании в знак протеста против российского «вмешательства» в выборы президента США. О чем сообщил в другой (видимо, менее лояльной «российским спецслужбам») социальной сети - в Твиттере.

Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на вмешательстве России в наши выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию. Призываю других инвесторов, которым небезразлично наше будущее, сделать то же самое», — написал Керри.

Действия Керри связаны с заявлением представителей Фейсбука, согласно которому во время выборов президента США в 2016 году «российские субъекты» использовали соцсеть в качестве информационного оружия, публикуя рекламу с политическим содержанием.
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Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб фотографии
Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб фотографии
Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб фотографии
Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб фотографии
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№ 1
Макс Стоялов (Мелитополь)   7.02.2018 - 23:42
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