Стивену Спилбергу пришлось предъявить документы Андрею Звягинцеву

«Весь наш вчерашний день был полностью посвящён нескольким связанным с Оскаром событиям, ради участия в которых мы и прилетели в Лос-Анджелес. Речь прежде всего идёт о так называемом ланчеоне номинантов, проще говоря - торжественном ланче, устраиваемом традиционно в честь всех номинантов на премию…За нашим столом сидели уже ставший нам приятелем режиссер Гильермо дель Торо, руководитель студии Paramount Джим Джианнопулос, постоянный оператор Кристофера НоланаХойто Ван Хойтема, голливудский классик режиссер Майкл Манн и выдающийся сценарист Аарон Соркин со скандально-известной "принцессой нелегального покера" Молли Блум. Именно о жизни Блум Соркин снял свой дебютный фильм в качестве режиссера - «Большая игра».
Пока все собирались рассаживаться за столами, к нам с Андреем подошел Стивен Спилберг. То есть подошёл он к соседнему столу, но как безупречно воспитанный человек решил с нами поздороваться. Увидев его, Андрей отреагировал неожиданно "ну нет, вы ведь не Спилберг, этого не может быть!". В ответ великий режиссер под смех всех присутствующих разыскал в кармане свои водительские права и предъявил их нам в качестве доказательства, что его фамилия Спилберг. Завязался шутливый разговор, быстро перешедший в содержательный. Спилберг тепло отозвался о "Левиафане", сказал, что планирует в ближайшее время посмотреть "Нелюбовь" на большом экране, а в ответ на мои слова об отличном документальном фильме, снятом о нем кабельным телеканалом HBO, сказал, что самое главное в этом фильме - это интервью его родителей».
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