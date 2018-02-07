Стивену Спилбергу пришлось предъявить документы Андрею Звягинцеву

ревью

Один великий режиссер не узнал другого великого режиссера

«Кое-что на день рождения»

Черная русская: «Беги, Алиса, Беги» в Театре на Таганке

Ролики фильмов

«Остров: 2 сезон»

Продолжение истории о реалити шоу, которое пошло совсем не так как планировалось.