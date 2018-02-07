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В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

7 февраля
2018 год

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7 февраля 2018
В московском кинотеатре «Горизонт» прошла российская премьера фильма «Место встречи» режиссера Паоло Дженовезе («Идеальные Незнакомцы»).

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

Сюжет комедийной драмы построен вокруг загадочного мужчины, который может исполнить любое желание в обмен на выполнение необычного задания. Конфликт очевиден: на каком расстоянии от угрызений совести готовы действовать герои, чтобы заполучить желаемое?

Паоло Дженовезе

Представить фильм российской публике Паоло Дженовезе приехал лично, пообщавшись со зрителями и журналистами после показа.

Анна Чурина

Илья Малаков

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

Жан Просянов

В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

«Место встречи» в прокате с 8 февраля.
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