В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»

В московском кинотеатре «Горизонт» прошла российская премьера фильма «Место встречи»
режиссера Паоло Дженовезе
(«Идеальные Незнакомцы»
).
Сюжет комедийной драмы построен вокруг загадочного мужчины, который может исполнить любое желание в обмен на выполнение необычного задания. Конфликт очевиден: на каком расстоянии от угрызений совести готовы действовать герои, чтобы заполучить желаемое?
Представить фильм российской публике Паоло Дженовезе приехал лично, пообщавшись со зрителями и журналистами после показа.
«Место встречи» в прокате с 8 февраля.
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