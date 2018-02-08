Прима Большого театра Светлана Захарова и Анна Нетребко выступят на одной сцене

10 и 11 марта в Москве состоится Первая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo», в рамках которой пройдут два гала-концерта с участием самых ярких мировых звёзд музыкальной сцены.
В прошлом году Софи Лорен
, Дольф Лундгрен
и Настасья Кински приехали в Москву, чтобы принять участие в концерте, посвященном учреждению премии «BraVo»
- на мероприятии были озвучены условия присуждения премии и награждены заслуженные артисты: балетмейстер Юрий Григорович, оперный певец Дмитрий Хворостовский
и дирижер Владимир Спиваков
.
В этом году церемония пройдет в двух «актах» - 10 марта в в Кремлевском дворце состоится награждение в области популярной музыки, на которое приедет Род Стюарт
. А 11 марта на исторической сцене Большого театра пройдет церемония вручения премии в области классического искусства при участии Хосе Каррераса, Светланы Захаровой
, Анны Нетребко
и многих других.
Билеты в продаже с 10 февраля.
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