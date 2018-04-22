Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант

Актриса театра и кино Анна Ардова
стала гостьей кулинарно-развлекательной программы «Смак». В ходе готовки своего коронного блюда она поговорила с ведущим Иваном Ургантом
о своем детстве, и поведала, что не все родственники верили, что Анна станет талантливой артисткой.
Оказывается, семья Ардовой состоит из целых поколений творческих людей. Ее дед – Виктор Ефимович Ардов
был драматургом, бабушка – Нина Ольшевская
– ученицей Станиславского
. Актер Алексей Баталов
приходится ей родным дядей. Родители Анны – Борис
и Мира
– тоже артисты.
По признанию Ардовой, она всегда мечтала быть актрисой, да не простой, а обязательно похожей на Фаину Раневскую
. Однако не вся семья поддержала Анну в ее рвении. Актриса вспомнила, как в детстве посвятила бабушку в свои творческие планы.
«Я пришла к бабушке и говорю – хочу быть как Фаина Раневская. Подумала: сейчас я ей расскажу, а она мне - «молодец, Анечка, не на красотку хочешь быть похожа, а на настоящую актрису». А вместо этого Нина мне сказала: «Ну замахнулась на первую актрису!»
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