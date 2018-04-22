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Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант

22 апреля
2018 год

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22 апреля 2018
Актриса театра и кино Анна Ардова стала гостьей кулинарно-развлекательной программы «Смак». В ходе готовки своего коронного блюда она поговорила с ведущим Иваном Ургантом о своем детстве, и поведала, что не все родственники верили, что Анна станет талантливой артисткой.

Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант

Оказывается, семья Ардовой состоит из целых поколений творческих людей. Ее дед – Виктор Ефимович Ардов был драматургом, бабушка – Нина Ольшевская – ученицей Станиславского. Актер Алексей Баталов приходится ей родным дядей. Родители Анны – Борис и Мира – тоже артисты.

По признанию Ардовой, она всегда мечтала быть актрисой, да не простой, а обязательно похожей на Фаину Раневскую. Однако не вся семья поддержала Анну в ее рвении. Актриса вспомнила, как в детстве посвятила бабушку в свои творческие планы.

«Я пришла к бабушке и говорю – хочу быть как Фаина Раневская. Подумала: сейчас я ей расскажу, а она мне - «молодец, Анечка, не на красотку хочешь быть похожа, а на настоящую актрису». А вместо этого Нина мне сказала: «Ну замахнулась на первую актрису!»
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Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант фотографии
Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант фотографии
Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант фотографии
Анна Ардова призналась, что семья не верила в ее талант фотографии
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