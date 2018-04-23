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Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство

23 апреля
2018 год

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23 апреля 2018
Эллисон Мэк, известную по роли Хлои Салливан в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали. Актрису обвиняют в вербовке женщин в сексуальное рабство.

Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство

Обвинения против Эллисон связаны с деятельностью организации NXIVM. Эта компания, по документам, специализировалась на помощи женщинам в их личностном росте, а на деле NXIVM - это секта, участниц которой принуждали к сексуальному рабству.

Сама Мэк была активисткой этой организации и главой дочерней группы, в которой она призывала женщин заманивать новых рабынь. По словам прокуроров, секта действовала по пирамидальной схеме - рабыни должны были служить не только своим хозяевам, но и хозяевам над ними. Во главе этой пирамиды стоял 57-летний Раньер – единственный мужчина в организации, Эллисон была его непосредственным заместителем.

Раньер без всякого стеснения пользовался своим «служебным» положением – у него было 15-20 сексуальных партнерш. Им не разрешалось обсуждать свои отношения с лидером или иметь отношения с кем-либо еще. На всех членов секты у хозяев имелся «компромат», который служил гарантией их преданности – провокационные фотографии или права на собственность. Также рабыни обязаны были придерживаться низкокалорийной диеты, их морили голодом, если они не соответствовали идеалу хозяина Раньера.

По мнению следователей, за соблюдением этих правил следила Эллисон Мэк. Есть информация, что она даже предлагала поставить рабыням клеймо с инициалами Раньера.

В суде распорядились, чтобы Мэк далее содержалась под стражей. В случае ее причастности к деятельности этой организации актрисе грозит до 15 лет лишения свободы.
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Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство фотографии
Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство фотографии
Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство фотографии
Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк арестована за продажу женщин в рабство фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Waylander   23.04.2018 - 21:54
Подозреваю, что Эллисон - просто очередная жертва секты с промытыми мозгами. читать далее>>
№ 1
khazad_dum   23.04.2018 - 21:34
А вот и анти-вайнштейн! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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