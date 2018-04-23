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«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом

23 апреля
2018 год

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23 апреля 2018
Юрий Соломин стал гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в котором рассказал об отношениях со своим братом Виталием и пережитой клинической смерти.

Виталий приехал в Москву поступать в театральное училище по стопам брата, когда Юрий уже был известным актером и преподавал.

«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом

«Так случилось, что в тот год, когда Виталий закончил школу, был набор - в Сибирь поехали педагоги, чтобы набрать людей в первый тур. Мне позвонила мама из Читы и, заплаканная, сказала, что его не принимают. И тогда я сказал, чтоб он приезжал в Москву. Я уже был артистом, три года преподавал в училище, играл какие-то роли уже. И вот таким образом Виталия погрузили в поезд. Мы его встретили с Ольгой Николаевной (жена Юрия Мефодьевича - прим. ред.). Жили мы тогда в общежитии, взяли мы его к себе, потому что больше вариантов и не было».

Юрию Мефодьевичу было неловко просить за брата, поэтому он ничего не сказал коллегам из приемной комиссии. Когда Виталий пришел в училище на первый тур, экзаменаторы, услышав его фамилию, даже не стали слушать заготовленный им стих Твардовского и приняли без экзаменов.

Корчевников упомянул о блуждавших слухах, согласно которым отношения между братьями были натянутыми, и спросил, что же было на самом деле.

«Как вы думаете, может ли брат, старший, допустим, учитывая еще то, что я рассказал, вдруг начать завидовать младшему? Ну посмотрите на нас - мы как вилка на бутылку, мы не похожи друг на друга. Что нам делить? Талант? Он играет свое, я играю свое. Мы разные абсолютно актеры».

«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом

Однако Юрий со временем принял решение не работать с братом: «Играли мы вместе в нескольких спектаклях, потом я понял одну штуку - что я не могу с ним играть как партнер. Потому что я старше, и мне кажется, что он все делает неправильно».

Также Юрий Мефодьевич рассказал о пережитой клинической смерти: «Случилось на гастролях, что-то у меня было с желудком. Меня отвезли в хорошую клинику. Сделали мне промывание желудка и порвали аппендикс. После чего, когда меня привезли в гостиницу, я уже не мог ни встать, ни сесть, не говоря уже о спектакле. Потом приехала скорая помощь, и они тут же все поняли, взяли и увезли меня в больницу. Короче, они меня спасли. Было ощущение полета, какого-то летящего движения».

Виталий Соломин скончался в 2002 году, не перенеся инсульта. В час его смерти Юрий увидел покойного отца: «Виталий играл главную роль в спектакле «Свадьба Кречинского». Ребята сказали, что он играл до последнего, пока занавес не закрылся. Единственное, что он уже не мог стоять на ногах, и сел на стул. Потом его перевезли в Склифосовского. Это был май месяц. Я проснулся утром на даче. Смотрю, передо мной стоит мой отец, Мефодий Викторович. Стоит и смотрит на меня, а я сижу и смотрю на него. Как в кино, да? Я закрываю глаза, думаю, «Господи, неужели?». Открываю - его нет. В этот момент не стало Виталия. Был звонок, рано утром».


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«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом фотографии
«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом фотографии
«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом фотографии
«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом фотографии
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