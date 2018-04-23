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Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова

23 апреля
2018 год

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23 апреля 2018
Следственный комитет РФ назначил новую судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснить, мог ли персонал реабилитационного центра «Феникс» спасти жизнь Дмитрию Марьянову.

Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

«В настоящее время проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых должны дать ответ на ряд вопросов, которые следователи поставили перед экспертами», - пояснила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в период с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где ему вводили внутримышечно медицинские препараты без предварительной проверки на наличие каких-либо заболеваний или противопоказаний, препятствующих применению этих лекарственных средств. Несмотря на многочисленные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, персонал центра продолжительное время не вызывал скорую помощь. На данный момент СКР выясняет, возможно ли было избежать трагических последствий, если бы персонал центра вызвал «скорую помощь» при первых жалобах артиста на плохое самочувствие.
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Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова фотографии
Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова фотографии
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№ 3
Д.Король (мой)   25.04.2018 - 11:41
Думаю, не надо ворошить. Всплывет всяко-разное... читать далее>>
№ 2
Женя Сидорова   24.04.2018 - 08:52
Пожалуйста, накажите виновных! Дима должен был жить! читать далее>>
№ 1
Лора23 (Санкт-Петербург)   24.04.2018 - 00:34
Хочется верить, что виновные все же, будут наказаны. Ведь Марьянов, не просто актер, он символ - доброты, улыбки, радуги ... Его любили миллионы, все они еще надеются на справедливое правосудие в нашей... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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