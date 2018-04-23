Следователи назначили новую экспертизу по делу о смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет РФ назначил новую судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснить, мог ли персонал реабилитационного центра «Феникс» спасти жизнь Дмитрию Марьянову
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.
«В настоящее время проводятся две комплексные судебно-медицинские экспертизы, заключения которых должны дать ответ на ряд вопросов, которые следователи поставили перед экспертами»
, - пояснила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, в период с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где ему вводили внутримышечно медицинские препараты без предварительной проверки на наличие каких-либо заболеваний или противопоказаний, препятствующих применению этих лекарственных средств. Несмотря на многочисленные жалобы Марьянова на плохое самочувствие, персонал центра продолжительное время не вызывал скорую помощь. На данный момент СКР выясняет, возможно ли было избежать трагических последствий, если бы персонал центра вызвал «скорую помощь» при первых жалобах артиста на плохое самочувствие.
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