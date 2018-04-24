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«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

24 апреля
2018 год

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24 апреля 2018
«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

Ольга Куриленко - одна из трех актрис постсоветского пространства, добившихся настоящего успеха на Западе. Под успехом тут следует понимать не столько наличие трех десятков актерских работ, сколько степень доверия к ней режиссеров. За 13 лет работы в кино актриса успела сняться у Терренса Малика, Мартина Макдонаха и Джузеппе Торнаторе, а роли в фильмах «Двое во Вселенной», «Ускорение», «Идеальный день» и «Искатель воды» получила «по приглашению», не проходя никаких проб.

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

26 апреля в российский прокат выходит фильм «Дыши во мгле» с Ольгой Куриленко и Роменом Дюрисом в главных ролях, а в производственном графике у Ольги на очереди еще десять фильмов. Кино-Театр.ру решил вспомнить, каким образом девочка из Бердянска покорила Европу и Голливуд за какие-то считанные десять лет.

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

В 15 лет Ольга уехала из родного Бердянска в Москву работать в модельном агентстве, а в 16 лет получила предложение работать в Париже.
«Когда мне было 13 лет, я поехала с мамой на каникулы в Москву, в первый раз, и к нам в метро подошла женщина. Она даже сначала лица не видела, только спину, и решила подойти. Она сказала, что ей понравились мои волосы (у меня были очень длинные волосы, до талии) и она решила во чтобы то ни стало разглядеть меня. Она подошла и начала говорить: «Ну, может тебе стоит попробовать работать моделью..хотя, сколько тебе лет? Да, ты еще очень молода. Иногда девушки меняются. Сначала очень милые в подростковом возрасте, а потом вырастают в уже не таких милых девушек». Она пришла к выводу, что мы должны подождать пару лет и посмотреть».

«Я думала, что со мной ничего такого произойти просто не может, такие вещи происходят только в кино и романах. Как будто читаешь книгу про девушку, которая отправляется в путешествие, и вдруг понимаешь «Боже мой, я и есть этот самый персонаж». Моя мама приехала со мной в Москву и осталась там, чтобы встретиться с людьми из агентства, удостовериться, что все это безопасно и в рамках закона. И как только она поняла, что все в порядке, она вернулась в Украину».

В Париж Ольга поехала совершенно одна. В одном из интервью актриса призналась, что сначала очень скучала по родным и вела дневник, полный мрачных мыслей. Но потом достаточно быстро переключилась на изучение французской культуры.

«Я ничего толком не знала, я была голодна до впечатлений и новых знаний. В детстве я никогда не путешествовала, ничего толком не видела. Так что я с большой охотой взялась за изучение французской культуры, начала смотреть французские фильмы, учить язык, конечно же. У меня появились друзья - настоящие французы. Я не тусовалась с русскими и украинцами - как делает большое количество русскоязычных людей, оказавшись на чужбине - переезжая, ищут свое сообщество. Напротив, я себя в этом плане сдерживала. Не то чтобы целенаправленно, просто мне было интересно новое. То же самое происходило в Америке, когда я там жила какое-то время, и в других странах. И работа моделью всегда позволяла погрузиться в новую культуру, исследовать ее, потому что везде, где мы были, мы на какое-то время оставались».

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

Многочисленные курсы актерского мастерства и мастер-классы, отсутствовавшие в Бердянске, но доступные в Париже в изобилии, натолкнули Ольгу на мысль попробовать себя в актерской профессии.

«Я всегда хотела стать актрисой. Это было моим хобби. Я играла в школьном театре, мне всегда это нравилось, но я никогда не думала, что я смогу этим заниматься профессионально. Потому что, во-первых, у меня в мыслях не было, что я когда-нибудь уеду из своего родного города. А во-вторых, там не так чтобы много было студий актерского мастерства. А когда я переехала в Париж, я узнала про различные актерские курсы и мастер-классы и начала их посещать исключительно для собственного удовольствия в свободное от работы время. Спустя некоторое время я подумала, что если мне это очень нравится, то почему бы не попробовать играть профессионально?»

Спустя некоторое время, не порывая с модельным бизнесом, Ольга начала ходить на пробы и сразу получила несколько предложений сняться в сериалах. Однако Куриленко решила не делать резких движений и подождать более серьезной роли: «Если в Америке съемка в хорошем сериале открывает тебе двери в большое кино, то во Франции это – падение, навсегда закрывающее доступ к серьезным режиссерам». И дождалась - в 2005 году состоялся ее дебют в фильме Дианы Бертран «Перст любви».

Роль девушки Бонда в фильме «Квант Милосердия», принесшую ей мировую известность, Ольга вырвала у конкуренток благодаря упорному труду.

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

«Первый кастинг был в Париже. Второй – в Лондоне. Мне сказали, что я прошла в третий тур, который уже с костюмами, макияжем и декорациями. Играть надо было боливийку, изображая испанский акцент. И я три недели тренировалась: конкуренция была отчаянной – все остальные девочки были из Латинской Америки, и этот акцент им был родной. Но взяли меня. Почему? Потому что я три недели тренировалась. Без перерывов на сон».
«Я узнала о том, что меня утвердили, в рождественскую ночь 2007 года. Отличный подарок! Лично я была уверена, что пробы провалила. А режиссер потом сказал, что выбрал меня, потому что я показалась ему самой хладнокровной».

Ольга сменила украинское гражданство на французское, выйдя замуж за фотографа Седрика ван Моля. «Седрик был один из первых, с кем я познакомилась буквально сразу же по приезде в Париж. Он на девять лет меня старше, и у него была подруга. Четыре года мы с ним дружили, потом начался роман, и мы поженились. Еще через четыре года развелись».
Через два года Ольга снова вышла замуж - за предпринимателя Дэмиана Габриэлла, с которым прожила в браке всего год. Дэмиан не был готов к особенностям работы Ольги.

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

«Я и не хотела выходить замуж второй раз, но Дэмиан очень настаивал. Я согласилась, раз для него это так важно, не хотела обижать. У нас была потрясающая, настоящая американская свадьба. По сравнению с моим первым браком, когда все прошло очень скромно, я ощутила всю прелесть классической — как в кино — свадебной церемонии. Но, увы, я начала сниматься, а Дэмиан оказался невероятно ревнивым. Ненавижу ревность! И не собираюсь становиться чьей-то собственностью. Это к любви отношения не имеет».

«Я никогда не смогла бы от кого-то зависеть и подчинять свою жизнь чужим правилам игры. Лучше бы умерла. В России и других постсоветских странах существует мнение, будто женщина ничего не может добиться без богатого мужа или любовника. Меня всегда страшно это злило, и вот я, можно сказать, решила доказать на собственном примере, что можно не только самой заработать деньги, но и сделать карьеру, не будучи зависимой от мужчины. Я никогда не была замужем за богачом или влиятельным мужчиной, обладающим властью. Даже денег-то особых мои мужья не зарабатывали. И бойфрендов у меня не было богатых. Жить под одной крышей с человеком, которого не любишь, — все равно что в тюрьме находиться».


«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

После двух разводов Ольга сменила культурных фон, переехав из Парижа в Лондон, и не спешит связывать себя узами брака. В 2015 году у нее родился сын от британского журналиста Макса Беница.

«Я прожила во Франции почти 13 лет. Многие мои ближайшие друзья живут там до сих пор. Многие из них эмигранты, как и я, из разных стран. Во Франции началась моя актерская карьера. Я снялась в нескольких французских картинах. Но, естественно, хотела сниматься и в англоязычных фильмах. Уехала ненадолго в Нью-Йорк. Но поняла, что конкуренция слишком высока. Никто меня там не знал, никому я не была нужна. И единственный способ попасть в Голливуд для меня по-прежнему оставался через Европу. Но американские агенты по кастингу редко ищут актеров во Франции. Хотя бы потому, что немногие французы-актеры говорят по-английски. Зато в Лондон они частенько наведываются. И я все чаще оказывалась в Лондоне, перебиралась из одной гостиницы в другую, пока не решилась купить здесь квартиру. Собственную, я долго копила на нее деньги, как белка. В Лондоне жить очень удобно, потому что близко и до Европы, и до моих родных, и до Америки лететь не так долго».

В детстве Ольга хотела стать хирургом, занималась в балетной студии (воплощая детскую мечту матери) и училась в музыкальной школе по классу фортепьяно. Когда ей предложили роль любимой пианистки Сталина в сатирической комедии «Смерть Сталина», актриса обрадовалась тому, что ей наконец-то пригодились навыки игры на пианино.

«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф

Российская пресса внимательно следит за светскими выходами Ольги, но мало уделяет внимания ее благотворительной деятельности. Еще в начале своей карьеры Ольга решила, что не будет дожидаться более подходящих условий для того, чтобы стать канонической знаменитостью-филантропом. Ольга начала с облагораживания больницы в Бердянске, а позже посетила несколько детдомов.

«Я как-то сломала ногу и попала в эту больницу. И я помню, в каком состоянии была эта больница, обшарпанная и ветхая. Я не говорю о медицинском оборудовании, которого элементарно не хватало, но там царил бардак и разваливающиеся прикроватные тумбочки. Действовало угнетающе. Я боялась, что никогда не выздоровею в таких-то условиях. Но это распространенная проблема во всей стране.

Я не хотела просто жертвовать деньги - из-за коррупции. Сначала я думала просто сделать ремонт в больнице, чтобы она выглядела получше. Но потом человек, который помогал мне, обратил мое внимание на отсутствие оборудования. И спросил: «Как думаешь, что важнее: свежевыкрашенные стены или оборудование?». Так что я поговорила с врачами, они составили мне список всего, что необходимо, с контактами поставщиков и примерными ценами. Это был огромный список, так что я расправлялась с ним постепенно. К тому же 90 процентов перечисленного в списке нужно было закупать заграницей, потому что в Украине это не производят. Безумие! Например, единственный аппарат для диализа в больнице был 1956 года выпуска! Они нашли его на помойке!

Позже Ольга начала сотрудничать с международным фондом «Hope and Homes for Children», который помогает сиротам и детям, от которых отказались по тем или иным причинам родные родители, найти новую семью.

«Я видела, как живут дети в Украине. У нас до сих пор есть множество учреждений, в которых просто невыносимые условия для жизни. И когда ты это видишь, очень сложно не захотеть сделать что-то, чтобы как-то им помочь. Но естественно, я могу помочь только на определенном уровне».



Фильм «Дыши во мгле» в прокате с 26 апреля.
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«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф фотографии
«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф фотографии
«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф фотографии
«Бердянск - Голливуд»: Как Ольга Куриленко покорила мировой кинематограф фотографии
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