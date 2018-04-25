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Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить

25 апреля
2018 год

Лайфстайл >>
25 апреля 2018
Станислав Садальский продолжает сыпать нелестными комментариями в адрес Максима Галкина. На этот раз актер прошелся по рейтингам телеведущего.

Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить

На своей странице в Инстаграме Садальский опубликовал рейтинг субботнего шоу Галкина и сравнил данные с популярностью программы Андрея Малахова. Судя по сводкам, которые предоставил Станислав, передача Малахова «Привет, Андрей!» лидирует с отрывом. Садальский посоветовал ведущему Первого канала что-то с этим делать.

Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить


«Рейтинг ведущего на первом, любимца Константина Львовича, все ниже и ниже... Ну, что на это сказать... Надо совершенствоваться: старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актёры говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г. [Галкин] прыгает, прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды - не допрыгнуть!», - написал актер.

Позднее актер опубликовал еще один пост, где также нашел место Максиму Галкину.

Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить

«Хотя бы раз вы уже получали подарок от неизвестного отправителя? Я получил. Вчера кто-то передал в рецепцию, три пачки немолотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению? принять не смогу, может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. у него , в начале мая выступление в «Термале»/ По городу ходят люди и предлагают билеты на концерт с большими скидками... А вы как бы поступили с посылкой?», – спросил актер у своих подписчиков.

Ранее Садальский уже выступал с критикой в сторону Галкина. Сначала это было связано с заменой Андрея Малахова на Первом канале Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой в программе «Сегодня вечером». А затем он переключился на шоу «Звезды под гипнозом», где Галкин также выступал в роли ведущего.
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Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить фотографии
Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить фотографии
Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить фотографии
Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 4
ямс   26.04.2018 - 18:18
... Галкин огромную глупость сделал, что связался с Пугачевой - после этого он из талантливого пародиста вмиг превратился в довесок к "примадонне". Садальский мне тоже всегда нравился как актер... читать далее>>
№ 3
Rosomaha (Москва)   26.04.2018 - 13:27
Что Малахов, что гАЛКИН - "хрен редьки не слаще"! Что у того пошлость и скука, что у другого, но немного погламурней... Садальский запомнится хоть прошлыми достойными ролями, а у этой "сладкой... читать далее>>
№ 2
Александр Владимирович (Херсон)   26.04.2018 - 09:35
Чем не способ привлечь к себе внимание стареющему, теряющему популярность, актёру? читать далее>>
№ 1
Сиреневая Шляпка   26.04.2018 - 08:14
Галкина хоть смотреть можно. Малахов... нет, кто-то его, конечно, смотрит... отогнали от телика всех приличных людей, теперь меряют рейтинги среди оставшихся.. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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