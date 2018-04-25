Станислав Садальский думает, что Максим Галкин хочет его отравить

Станислав Садальский
продолжает сыпать нелестными комментариями в адрес Максима Галкина
. На этот раз актер прошелся по рейтингам телеведущего.
На своей странице в Инстаграме Садальский опубликовал рейтинг субботнего шоу Галкина
и сравнил данные с популярностью программы Андрея Малахова
. Судя по сводкам, которые предоставил Станислав, передача Малахова «Привет, Андрей!» лидирует с отрывом. Садальский посоветовал ведущему Первого канала что-то с этим делать.
«Рейтинг ведущего на первом, любимца Константина Львовича, все ниже и ниже... Ну, что на это сказать... Надо совершенствоваться: старые кривлянья и подпрыгивания уже не проходят. В старину актёры говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Вот Г.
[Галкин] прыгает, прыгает, а до Малахова ему, как до Кремлевской звезды - не допрыгнуть!»
, - написал актер.
Позднее актер опубликовал еще один пост
, где также нашел место Максиму Галкину.
«Хотя бы раз вы уже получали подарок от неизвестного отправителя? Я получил. Вчера кто-то передал в рецепцию, три пачки немолотого дорогого кофе. И что с ним делать? К сожалению? принять не смогу, может отравленная посылка от бесталанного ведущего Г. у него , в начале мая выступление в «Термале»/ По городу ходят люди и предлагают билеты на концерт с большими скидками... А вы как бы поступили с посылкой?»
, – спросил актер у своих подписчиков.
Ранее Садальский уже выступал с критикой в сторону Галкина. Сначала это было связано с заменой Андрея Малахова на Первом канале Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой в программе «Сегодня вечером»
. А затем он переключился на шоу «Звезды под гипнозом», где Галкин также выступал в роли ведущего
.
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