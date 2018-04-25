Сара Джессика Паркер выпустила первую коллекцию свадебных платьев

Сара Джессика Паркер
успела выпустить коллекции авторской обуви, коллекцию ювелирных украшений (в соавторстве), коллекцию «маленьких черных платьев»…Совершенно не удивительно, что ее следующим шагом стала коллекция свадебных платьев, которую она представила 23 апреля в Нью-Йорке.
Среди 10 моделей есть не только классические белые платья, но и костюмы с комбинезонами, и даже черное свадебное платье (а так же красное, розовое и голубое). Сама Сара в далеком 1997 вышла замуж за Мэттью Бродерика
в наряде черного цвета - и пара до сих пор вместе.
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