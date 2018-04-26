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Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса

26 апреля
2018 год

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26 апреля 2018
В начале этой недели в Москве стартовал бизнес-форум. В день открытия в роли спикера на форуме выступила телеведущая Тина Канделаки. В ходе своего выступления она не только поделилась профессиональным опытом, но и раскрыла интересные факты из своей жизни.

Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса

«Мне бы хотелось поговорить с вами о силе поражений, которые меняют жизнь к лучшему. О своей первой тройке, о белом платье и слезах. Об интервью с Брюсом Уиллисом, который миллион раз спасал нашу планету и является одним из лучших спикеров Голливуда. О ремне безопасности, спасшем мою жизнь. О моем интервью Владимиру Познеру, которое изменило мое представление о коммуникации. О нейрожурналистике и о вызовах будущего», - резюмировала Канделаки.

Оказывается, голливудский актер Брюс Уиллис несколько лет назад ухаживал за российской телеведущей. Они познакомились, когда она работала ведущей в программе «Истории в деталях». Тогда Тине предложили сделать интервью с Брюсом, и, по словам Канделаки, он сам очень хотел пообщаться с ней. Телеведущая поначалу просто не поверила в это.

«Мне каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе «Розыгрыш» на Первом канале», – вспомнила Тина.

Несмотря на безответность телеведущей, американский актер не оставлял попыток познакомиться с ней. В итоге встреча состоялась. Тина рассказала, что не поверила своим глазам.

«Нам внезапно назначили встречу с Брюсом Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило в нереальности происходящего. И в том, что, скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева. Но на встречу мы все-таки приехали. Помню, как приезжает машина, и из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке».

Уиллиса насмешило то, что Канделаки и ее коллеги до последнего считали происходящее розыгрышем.

«Брюс нас потом троллил, говорил: «Ну, сколько раз я спасал мир в вашем воображении?», – поделилась телеведущая.

Очевидно, телеведущая понравилась актеру, ведь перед возвращением на родину Уиллис сделал Канделаки заманчивое предложение.

«Через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Я вновь приехала на встречу. Он вышел ко мне. И сказал: «Поехали со мной!» Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь», - рассказала Тина.
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Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса фотографии
Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса фотографии
Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса фотографии
Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса фотографии
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