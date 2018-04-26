Тина Канделаки рассказала, как отшила Брюса Уиллиса

В начале этой недели в Москве стартовал бизнес-форум. В день открытия в роли спикера на форуме выступила телеведущая Тина Канделаки
. В ходе своего выступления она не только поделилась профессиональным опытом, но и раскрыла интересные факты из своей жизни.
«Мне бы хотелось поговорить с вами о силе поражений, которые меняют жизнь к лучшему. О своей первой тройке, о белом платье и слезах. Об интервью с Брюсом Уиллисом, который миллион раз спасал нашу планету и является одним из лучших спикеров Голливуда. О ремне безопасности, спасшем мою жизнь. О моем интервью Владимиру Познеру, которое изменило мое представление о коммуникации. О нейрожурналистике и о вызовах будущего»
, - резюмировала Канделаки.
Оказывается, голливудский актер Брюс Уиллис несколько лет назад ухаживал за российской телеведущей. Они познакомились, когда она работала ведущей в программе «Истории в деталях». Тогда Тине предложили сделать интервью с Брюсом, и, по словам Канделаки, он сам очень хотел пообщаться с ней. Телеведущая поначалу просто не поверила в это.
«Мне каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе «Розыгрыш» на Первом канале»
, – вспомнила Тина.
Несмотря на безответность телеведущей, американский актер не оставлял попыток познакомиться с ней. В итоге встреча состоялась. Тина рассказала, что не поверила своим глазам.
«Нам внезапно назначили встречу с Брюсом Уиллисом в ГЦКЗ «Россия», что окончательно убедило в нереальности происходящего. И в том, что, скорее всего, вместо Уиллиса мы увидим Нагиева. Но на встречу мы все-таки приехали. Помню, как приезжает машина, и из нее выходит человек. Вижу, что это не Нагиев. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке»
.
Уиллиса насмешило то, что Канделаки и ее коллеги до последнего считали происходящее розыгрышем.
«Брюс нас потом троллил, говорил: «Ну, сколько раз я спасал мир в вашем воображении?»
, – поделилась телеведущая.
Очевидно, телеведущая понравилась актеру, ведь перед возвращением на родину Уиллис сделал Канделаки заманчивое предложение.
«Через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Я вновь приехала на встречу. Он вышел ко мне. И сказал: «Поехали со мной!» Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь»
, - рассказала Тина.
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