Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро»

В прошлом году Елена Летучая
покинула телепроект «Ревизорро». Ее последовательницей стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская
, третьим главным экспертом чистоты стала
актриса Наталья Самбурская
. Однако Летучая с телеэкранов не исчезла - она возглавила новый проект «Летучий отряд» на Первом канале
. А в начале января стало известно, что Елена больше не может вести программу «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем
.
Сейчас Елена занимает пост художественного руководителя Высшей школы кино и телевидения «Останкино». В недавнем интервью Летучая заявила, что с ее уходом у шоу «Ревизорро» сильно упали рейтинги, а новые ведущие плохо справляются со своими обязанностями.
«Ну а что мне ревновать к другим ведущему – они же вообще убили моё Шоу. Романовскую я вообще за ведущую не считаю: у меня волосы шевелились от того, что там происходило, но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет»
, - сказала Летучая.
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