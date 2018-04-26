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Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро»

26 апреля
2018 год

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26 апреля 2018
В прошлом году Елена Летучая покинула телепроект «Ревизорро». Ее последовательницей стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская, третьим главным экспертом чистоты стала актриса Наталья Самбурская. Однако Летучая с телеэкранов не исчезла - она возглавила новый проект «Летучий отряд» на Первом канале. А в начале января стало известно, что Елена больше не может вести программу «Летучий отряд» из-за проблем со здоровьем.

Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро»

Сейчас Елена занимает пост художественного руководителя Высшей школы кино и телевидения «Останкино». В недавнем интервью Летучая заявила, что с ее уходом у шоу «Ревизорро» сильно упали рейтинги, а новые ведущие плохо справляются со своими обязанностями.

«Ну а что мне ревновать к другим ведущему – они же вообще убили моё Шоу. Романовскую я вообще за ведущую не считаю: у меня волосы шевелились от того, что там происходило, но она долго не продержалась. Что касается Самбурской, то она актриса и просто играет. Сейчас рейтингов у них таких уже нет», - сказала Летучая.
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Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро» фотографии
Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро» фотографии
Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро» фотографии
Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро» фотографии
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