Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского

26 апреля
2018 год

Лайфстайл >>
26 апреля 2018
Актриса Лариса Луппиан стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала о том, как добивалась внимания Михаила Боярского и вышла за него замуж, и о том, как несколько лет лечила его от алкоголизма.

Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского

Когда в гостях у Корчевникова был сам Боярский, он поведал историю знакомства со своей женой Ларисой Луппиан. Тогда, по воспоминаниям актера, увидев ее в театре, он сразу же влюбился в юную актрису. Также актер рассказал, что в молодости дал себе зарок «не жениться». Но все-таки взял в жены Луппиан.

И действительно, по словам Ларисы, Боярский не торопился на ней жениться. Около года они встречались в театре, а вскоре уже знаменитый Михаил Боярский решил расстаться с молодой артисткой.

«Сначала зарождается духовная любовь, потом такая, плотская. И когда все произошло… Он надолго пропал. Встретил, полюбил, расстался. Миша не мог понять, что у нас любовь. Вот мы ходим, встречаемся, потом - бац!.. И он исчезает надолго», – вспомнила Луппиан.

Актриса рассказала, что в начале 70-х у Боярского не было отбоя от фанаток. Но близкие друзья актера посоветовали ему, чтобы он остановил свой выбор именно на Ларисе.

«Толя Равикович... Он сказал: «Мишка, женись на Ларисе. Лучше ты не найдешь!» Он был опытный. А Миша все еще крутился, кузнечиком вертелся».

В итоге артисты все-таки поженились. Но замужеству Луппиан не был рад один человек. Учитель артистки, знаменитый режиссер Игорь Петрович Владимиров ухаживал за Луппиан, но она не понимала тайных знаков мастера. В то время он был женат на Алисе Фрейндлих.

«Ну, Алиса Бруновна, она сама актриса… Возможно она его лучше знала, чем мы, но он боготворил ее как актрису. Они очень ласково относились друг другу. Ухаживания за мной были в рамках приличия. Сегодня - харассмент! Я как женщина возмущаюсь. Мужчины должны ухаживать за женщинами, должны домогаться! Считаю, что это правильно. Это естественно. Меня удивляет, что это запрещается… Я понимаю - насилуют, но когда мужчина просто ухаживает за женщиной, в этом нет ничего плохого».

Луппиан также рассказала, как собиралась уйти от супруга. В сложный период жизни Боярский вместе с коллегами начал злоупотреблять алкоголем.

«Просто спивались… Это был очень тяжелый период после «Мушкетеров», в 70-е годы все пили… Вот многие поумирали уже. Они пили жутко, страшно, но - да, было такое время. Страна вообще вся спивалась».

Когда терпение актрисы кончилось, она подала на развод. Однако развестись не удалось - Михаил попал в больницу с серьезным заболеванием. Луппиан не смогла бросить супруга в трудной ситуации.

Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского

«Можно было развестись… Но Миша потрясающий отец. Он обожал детей - и Лизу, и Сережу. Он все нес в дом. Мы очень разные люди, я никогда не скандалю, очень похожа на своего папу. Я многое терплю, могу... Сегодня я дотерпелась до хорошего Миши. Сейчас он стал замечательным человеком», – поделилась Лариса Луппиан.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Мы похожи как вилка на бутылку»: Юрий Соломин рассказал об отношениях с братом
Поиск по меткам
откровениетвтелешоу
персоны
Елизавета БоярскаяМихаил БоярскийСергей Боярский (II)Игорь ВладимировЛариса ЛуппианАнатолий РавиковичАлиса Фрейндлих
фильмы
Д'Артаньян и три мушкетёра

фотографии >>
Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского фотографии
Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского фотографии
Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского фотографии
Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 6
cam3000 (Санкт-Петербург)   27.04.2018 - 14:23
Думали, что гусары, а оказалось - обыкновенные пьяницы читать далее>>
№ 5
Майя Хромая   27.04.2018 - 06:16
"Домогаться" значит, вот как. Ухаживания - это норм, а вот домогательства - уже статья. читать далее>>
№ 4
Уютный Дом   26.04.2018 - 20:37
Я пил 20 лет...это половина моей жизни...это очень страшно, Михаил Сергеевич заканчивай это дело...знаю что это очень сложно...здоровья тебе... читать далее>>
№ 3
Т-татьян@   26.04.2018 - 18:26
Надо же. Вообще не слышала ничего плохого о Боярском. И семью сохранил, детей воспитал. И не гулял, как некоторые. Неужели сайту кинотеатр. больше нечего писать, как пересказывать программы Корчевникова. читать далее>>
№ 2
NMS   26.04.2018 - 18:19
При всем этом Михаил Сергеевич остался любимым, замечательным артистом и интеллегентным мудрым человеком. И семья их сохранена. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Печников
27 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Печников.
Борис Агешин
26 апреля ушёл из жизни артист Борис Агешин.
Владимир Михайлов
26 апреля ушёл из жизни актёр Владимир Михайлов.
Арсений Попович
26 апреля скончался композитор Арсений Попович.
Олег Треповский
25 апреля ушёл из жизни актёр Олег Треповский.
Шухрат Аббасов
25 апреля ушёл из жизни режиссёр Шухрат Аббасов.

День рождения >>

Артём Алексеев
Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Давид Бель
Барбора Бобулова
Павел Делонг
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Юрген Фогель
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
Танки
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2018
Лицо
драма, социальная драма
Польша, 2018
Великолепная
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Горячие каникулы
комедия, молодежный фильм
Австралия, 2018
Дыши во мгле
научная фантастика
Франция, 2018
Мадам Хайд
драма, мистика, триллер, экранизация
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью