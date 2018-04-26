Лариса Луппиан рассказала об алкогольной зависимости Михаила Боярского

Когда в гостях у Корчевникова был сам Боярский, он поведал историю знакомства со своей женой Ларисой Луппиан. Тогда, по воспоминаниям актера, увидев ее в театре, он сразу же влюбился в юную актрису. Также актер рассказал, что в молодости дал себе зарок «не жениться». Но все-таки взял в жены Луппиан.
И действительно, по словам Ларисы, Боярский не торопился на ней жениться. Около года они встречались в театре, а вскоре уже знаменитый Михаил Боярский решил расстаться с молодой артисткой.
«Сначала зарождается духовная любовь, потом такая, плотская. И когда все произошло… Он надолго пропал. Встретил, полюбил, расстался. Миша не мог понять, что у нас любовь. Вот мы ходим, встречаемся, потом - бац!.. И он исчезает надолго», – вспомнила Луппиан.
Актриса рассказала, что в начале 70-х у Боярского не было отбоя от фанаток. Но близкие друзья актера посоветовали ему, чтобы он остановил свой выбор именно на Ларисе.
«Толя Равикович... Он сказал: «Мишка, женись на Ларисе. Лучше ты не найдешь!» Он был опытный. А Миша все еще крутился, кузнечиком вертелся».
В итоге артисты все-таки поженились. Но замужеству Луппиан не был рад один человек. Учитель артистки, знаменитый режиссер Игорь Петрович Владимиров ухаживал за Луппиан, но она не понимала тайных знаков мастера. В то время он был женат на Алисе Фрейндлих.
«Ну, Алиса Бруновна, она сама актриса… Возможно она его лучше знала, чем мы, но он боготворил ее как актрису. Они очень ласково относились друг другу. Ухаживания за мной были в рамках приличия. Сегодня - харассмент! Я как женщина возмущаюсь. Мужчины должны ухаживать за женщинами, должны домогаться! Считаю, что это правильно. Это естественно. Меня удивляет, что это запрещается… Я понимаю - насилуют, но когда мужчина просто ухаживает за женщиной, в этом нет ничего плохого».
Луппиан также рассказала, как собиралась уйти от супруга. В сложный период жизни Боярский вместе с коллегами начал злоупотреблять алкоголем.
«Просто спивались… Это был очень тяжелый период после «Мушкетеров», в 70-е годы все пили… Вот многие поумирали уже. Они пили жутко, страшно, но - да, было такое время. Страна вообще вся спивалась».
Когда терпение актрисы кончилось, она подала на развод. Однако развестись не удалось - Михаил попал в больницу с серьезным заболеванием. Луппиан не смогла бросить супруга в трудной ситуации.
«Можно было развестись… Но Миша потрясающий отец. Он обожал детей - и Лизу, и Сережу. Он все нес в дом. Мы очень разные люди, я никогда не скандалю, очень похожа на своего папу. Я многое терплю, могу... Сегодня я дотерпелась до хорошего Миши. Сейчас он стал замечательным человеком», – поделилась Лариса Луппиан.
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