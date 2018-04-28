«Каждый день словно война»: Шарлиз Терон рассказала, что ее дети не ладят друг с другом

На днях Шарлиз Терон
стала гостьей шоу Эллен Дедженерес
, где поговорила с ведущей о своих детях, которые отказываются дружить друг с другом.
У 42-летней Шарлиз двое детей – двухлетняя дочь Августа и шестилетний сын Джексон, которому, к слову, мама разрешает одеваться в платья и носить аксессуары для девочек. Актриса призналась, что их отношения меняются по мере взросления не в лучшую сторону.
«В последний раз, когда я здесь была, Августе было 1,5 года, а Джексону — пять. Раньше старший мог сказать: "Давай сделаем это", а младшая легко соглашалась. Их отношения были такими спокойными, красивыми и нежными»
.
По словам Терон, Августа начинает показывать свой характер, из-за этого у нее возникают разногласия с Джексоном.
«Моей младшей дочери уже почти три года, и она уже перестала так легко соглашаться со старшим братом. Теперь в нашем доме каждый день словно война»
, - призналась Шарлиз.
Еще одной темой для обсуждения стал новый фильм «Талли»
, который недавно вышел на экраны. Для роли в этой картине актриса набрала около 20 килограммов.
«Фильм посвящен тому, как сегодня выглядит родительство. Для меня так странно, что сейчас, когда есть столько информации относительно всего, в вопросах воспитания по-прежнему очень много стигматизации. Мы просто не говорим о многих вещах, через которые проходят родители. Но матери проходят через это каждый день, они беременеют, набирают вес, а затем им требуется полтора года, чтобы его потерять. А если им не удается это сделать, их начинают критиковать. Соглашаясь на роль матери троих детей, я чувствовала большую ответственность и в личном, и в профессиональном плане»
, - рассказала Терон.
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