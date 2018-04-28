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Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены

28 апреля
2018 год

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28 апреля 2018
Вслед за Данилой Козловским совершил режиссерский дебют Константин Хабенский. Совсем скоро на экраны выйдет его военная драма «Собибор», где главную роль сыграл сам режиссер. В преддверии этого события Хабенский дал интервью Юрию Дудю, где поговорил с ним о своем новом проекте, работе в Голливуде и личной трагедии.

Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены

Актер признался, что на съемочной площадке у него не было времени сидеть на месте из-за того, что артист совмещал работу режиссера с работой актера.

«Я постоянно бегал на дистанцию в 300 метров, чтобы отсмотреть отснятое и вернуться. Я поневоле задумался, что Никите Сергеевичу было легче снимать свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потому что меньше роль и больше подготовки».

Также Хабенский вспомнил о совместной работе с Анджелиной Джоли. С ней он снимался в картине Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». По сюжету фильма Джоли делала актеру искусственное дыхание.

«Даже американские пограничники меня спрашивали, каково это – целоваться с Джоли. Это был не поцелуй, а искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров... Ну, вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем. (…) Я настоял на том, чтобы искусственное дыхание мне делал не мальчик. Я боюсь щекотки», – рассказал Константин.

Речь зашла и о большой трагедии, которая случилась в жизни Хабенского почти 10 лет назад. С первой женой Анастасией Смирновой актер состоял в браке с 2000 года. 25 сентября 2007 года у них родился сын Иван. После родов у Анастасии обнаружили опухоль мозга. А 1 декабря 2008-го она скончалась. Сейчас Иван живет с бабушкой в Барселоне. По словам Константина, его сын знает, что случилось с мамой, и боится тоже с этим столкнуться.

Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены

«Он знает, что случилось, и бабушка наша говорит ему постоянно. Она взяла на себя функцию мамы. Ему сложно, потому что для него она и бабушка, и мама. Он знает, что случилось, и понимает, и боится с этим столкнуться. Там много сложных разговоров», - поделился Хабенский.

Актер признался, что из-за огромной занятости ему не удается видеться с сыном.

«Я не могу его увидеть чисто физически, общаюсь с Ваней по телефону. Уезжаю из дома в семь утра и возвращаюсь в два ночи. Такая жатва».

Юрий Дудь попросил Константина дать совет тем людям, кто столкнулся с тяжелой болезнью. Актер в ответ рассказал о своей ошибке.

«Ребята-знахари имеют колоссальный талант заговаривать и стригут такие деньжища. В свое время через этого человека прошел Александр Абдулов. Я полетел в другую страну, чтобы с ним встретиться. Приехал в Бишкек, посидел там 20 минут и поехал обратно. Помню, тогда у меня были съемки в «Домовом». Это обращение, мне кажется, очень сильно увело не туда всю историю. Мы пользовались его прибамбасами и примочками, перевезли в Москву. Это была большая ошибка, стоившая второй операции».

Хабенский признался, что даже сейчас, через 10 лет, не полностью отпустил эту ситуацию.

«Я не ожидал, что у меня так много действительно настоящих и надежных друзей, это поддерживало меня внутренне. Эта страшная ситуация вдруг очень правильно проявила людей. Мне во многом помогли… Я и сейчас не могу сказать, что отпустил эту ситуацию».

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фильмы
ДомовойОсобо опасенСвой среди чужих, чужой среди своихСобибор

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Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены фотографии
Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены фотографии
Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены фотографии
Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены фотографии
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