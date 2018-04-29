Настасья Самбурская прошлась по внешности и характеру Елены Летучей

Не так давно экс-ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая
заявила, что новые ведущие «убили ее шоу»
. Критика Летучей была направлена в сторону ее преемниц - экс-солистки группы «ВИА Гра» Ольги Романовской
и актрисы Настасьи Самбурской
. Настасья, в свою очередь, ответила Елене гневным постом в Инстаграме
.
В своем обращении Самбурская не назвала имени адресата, но все сразу поняли, о ком идет речь. Этим постом актриса намекнула Елене, что узнала от коллег по передаче массу интересного о «старой ведущей», и только ждет удобного случая, чтобы поделиться ими с общественностью. Так же, по мнению Самбурской, поведение Елены - обычный пиар-ход.
«Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, а ее пригласили на должность ведущей в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах, хотя повторюсь, это командная работа. Всё зависит от того, как сработает КОМАНДА, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент.
Потом эта ведущая стала никому не нужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском, и придумала себе диагноз, который запрещал летать в «горячие точки», но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца. Позвонила в известную газету сама и спросила, почему мол не интересуются ее жизнью, а в газете сказали, извините, но вы не интересны ,у вас нулевой рейтинг. Телеведущая смекнула, что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу, которое после ее ухода, не провалилось, а продолжило существовать в новом формате и более успешно, чем на закате карьеры старой телеведущей. Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук, на котором сидишь, ибо мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать всё чаще (ведь новой телеведущей так много забавного рассказали, теперь она только и ждёт удобного случая, чтобы рассказать следующую «интимную» подробность неадекватного поведения)».
.
Судя по тому, что Настасья на этом не успокоилась и опубликовала еще один текст, интонация которого была оправдательно - агрессивная
, реакция подписчиков и мимо проходящих на ее рассказ о «одной моей знакомой телеведущей» была резко отрицательной. Летучая же никак не прореагировала на слова актрисы.
обсуждение >>