Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион

Максим Матвеев
стал лотом благотворительного аукциона Meet for charity
- платформы, на которой можно «купить» встречу с приглянувшимся медийным лицом. Надо просто вовремя повышать ставки и выиграть аукцион. Собранные по итогам этих благотворительных свиданий средства направляются в различные фонды. Ранее посредством этой платформы можно было купить встречу с Аней Чиповской
, Марьяной Спивак
и Паулиной Андреевой
.
У поклонниц Матвеева есть еще сутки на то, чтобы вкусно поесть за свои кровные несколько тысяч деревянных русских рублей в его обществе. В качестве бонуса победителю аукциона актер обещает подарить билеты с открытой датой на спектакль «Кинастон», ради которого он так похудел.
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