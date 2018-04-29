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Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион

29 апреля
2018 год

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29 апреля 2018
Максим Матвеев стал лотом благотворительного аукциона Meet for charity - платформы, на которой можно «купить» встречу с приглянувшимся медийным лицом. Надо просто вовремя повышать ставки и выиграть аукцион. Собранные по итогам этих благотворительных свиданий средства направляются в различные фонды. Ранее посредством этой платформы можно было купить встречу с Аней Чиповской, Марьяной Спивак и Паулиной Андреевой.

Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион

У поклонниц Матвеева есть еще сутки на то, чтобы вкусно поесть за свои кровные несколько тысяч деревянных русских рублей в его обществе. В качестве бонуса победителю аукциона актер обещает подарить билеты с открытой датой на спектакль «Кинастон», ради которого он так похудел.
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Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион фотографии
Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион фотографии
Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион фотографии
Торг уместен: Максим Матвеев выставил себя на аукцион фотографии
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обсуждение >>
№ 4
рыжий кот рыжий кот   29.04.2018 - 10:38
... Не, ну я понимаю, заплатить, чтобы с Саймоном Бейкером или там Брюсом Уиллисом... без слов понятно... "Я и Саймон - ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы"... А тут сперва заплати, а потом всем объясняй, а... читать далее>>
№ 3
Красная королева   29.04.2018 - 10:29
Последняя ставка пока 110 тысяч рублей. читать далее>>
№ 2
Mari_33 (Ставрополь)   29.04.2018 - 09:35
неужели кого-то прельстит? читать далее>>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   29.04.2018 - 04:59
Простите, а он кто такой и чем интересен))))? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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