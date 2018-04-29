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«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса.

29 апреля
2018 год

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29 апреля 2018
Творческий коллектив шоу «Вечерний Ургант» снял Филиппу Бедросовичу дичайший клип на композицию «Цвет настроения синий», в котором «рашн кинг оф поп» позаимствовал прическу у рэпера Фейса.

«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса.

В съемках клипа приняли участие неузнаваемый Николай Басков (контактирующий с фекалиями), Григорий Лепс (в роли бойцовского бомжа), Ольга Бузова (очень органично исполнившая роль кассирши супермаркета Дикси), а так же Гнойный и Тимати.

Бузова

Николай Басков

Григорий Лепс

Тимати

А в каждом кадре с участием алкогольной продукции с каждой бутылки на зрителя настойчиво таращатся этикетки «Золотой Балки» - нового винзавода Балаклавы (Крым).

Как объяснил ведущий Иван Ургант, Киркоров обратился за помощью к команде шоу, так как хотел, чтобы получился «молодежный» клип. В конце клипа Киркоров очень молодежно разговаривает с Иваном Ургантом.

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Николай БасковОльга БузоваФилипп КиркоровГригорий ЛепсИван Ургант

фотографии >>
«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса. фотографии
«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса. фотографии
«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса. фотографии
«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса. фотографии
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обсуждение >>
№ 3
superpentium (San Diego)   29.04.2018 - 09:05
А что это Тимати в петушиной обоиме снялся? Поменял цвет что ли ? читать далее>>
№ 2
Meduza (Пермь)   29.04.2018 - 07:43
ребёнок хлещет шампусик?! ну-ну... чем думает "мама" Яна?!))) читать далее>>
№ 1
Diana Lunit (Санкт-Петербург)   29.04.2018 - 02:03
Хорошая песня, как все у Филиппа. К Бузовой, видно, привыкать заставят. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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