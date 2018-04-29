«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову с участием Баскова, Бузовой, Тимати и Лепса.

Творческий коллектив шоу «Вечерний Ургант» снял Филиппу Бедросовичу дичайший клип на композицию «Цвет настроения синий», в котором «рашн кинг оф поп» позаимствовал прическу у рэпера Фейса.
В съемках клипа приняли участие неузнаваемый Николай Басков (контактирующий с фекалиями), Григорий Лепс (в роли бойцовского бомжа), Ольга Бузова (очень органично исполнившая роль кассирши супермаркета Дикси), а так же Гнойный и Тимати.
А в каждом кадре с участием алкогольной продукции с каждой бутылки на зрителя настойчиво таращатся этикетки «Золотой Балки» - нового винзавода Балаклавы (Крым).
Как объяснил ведущий Иван Ургант, Киркоров обратился за помощью к команде шоу, так как хотел, чтобы получился «молодежный» клип. В конце клипа Киркоров очень молодежно разговаривает с Иваном Ургантом.
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