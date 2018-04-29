Путин поздравил Елену Север

Актриса, певица и телеведущая Елена Север
отмечает 45-летие. Президент РФ Владимир Путин
поздравил ее с юбилеем и высоко оценил талант Север и ее активное участие в общественной деятельности.
«Уважаемая Елена Юрьевна! Поздравляю Вас с Днем рождения. Яркий и щедрый талант, работоспособность, искренность и обаяние – позволили Вам добиться успеха в творчестве, стать известной эстрадной исполнительницей, телеведущей, актрисой. Завоевать профессиональное признание и любовь зрителей.
И конечно особо отмечу неустанное внимание, которое Вы уделяете значимой общественной деятельности, реализации важных социальных, благотворительных инициатив, нацеленных на оказание действенной помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке.
Желаю Вам здоровья, успехов, воплощения в жизнь намеченных планов»
, - говорится в поздравлении президента.
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