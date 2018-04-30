Наталья Селезнева получила серьезную травму

Недавно Наталья Селезнева
была госпитализирована. Актриса сломала шейку бедра, после чего ей пришлось перенести хирургическое вмешательство.
По словам мужа актрисы Владимира Андреева
, Наталья уже идет на поправку. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».
«Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге, ей пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету»
.
Андреев отметил, что Селезнева получила травму случайно. Перелом может оказать негативное влияние на опорно-двигательную систему, но Наталья несмотря ни на что хочет вернуться к привычному ритму жизни.
«Она хочет снова творить и ходить»
, - рассказал муж актрисы.
обсуждение >>