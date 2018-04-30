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Наталья Селезнева получила серьезную травму

30 апреля
2018 год

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30 апреля 2018
Недавно Наталья Селезнева была госпитализирована. Актриса сломала шейку бедра, после чего ей пришлось перенести хирургическое вмешательство.

Наталья Селезнева получила серьезную травму

По словам мужа актрисы Владимира Андреева, Наталья уже идет на поправку. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге, ей пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава Богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически все время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диету».

Наталья Селезнева получила серьезную травму

Андреев отметил, что Селезнева получила травму случайно. Перелом может оказать негативное влияние на опорно-двигательную систему, но Наталья несмотря ни на что хочет вернуться к привычному ритму жизни.

«Она хочет снова творить и ходить», - рассказал муж актрисы.
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Наталья Селезнева получила серьезную травму фотографии
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