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Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars

30 апреля
2018 год

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30 апреля 2018
На днях в «Олимпийском» было очень жарко, спорткомплекс был заполнен до отказа. Всему причиной сольный концерт 30 Seconds To Mars. В разгаре концерта солист группы Джаред Лето устроил сюрприз для своих российских фанатов. Неожиданно музыкант пригласил на сцену «единственного и неповторимого, самого веселого человека во всей России». Так Лето презентовал Ивана Урганта.

Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars

Выход Урганта с гитарой был многообещающим, ведь никто не мог предположить, что в этот раз на сцене «Олимпийского» он будет петь с легендарной группой, а не вести очередное мероприятие. Иван и Джаред исполнили новую песню «Dangerous Night».

«Привет, «Олимпийский»! Как приятно сегодня стоять здесь, на этой сцене, вместе с ребятами, с которыми я когда-то начинал эту группу», - поприветствовал зрителей Ургант.

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Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars фотографии
Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars фотографии
Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars фотографии
Иван Ургант спел с Джаредом Лето на концерте 30 Seconds To Mars фотографии
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