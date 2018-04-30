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Памела Андерсон появится на российском ТВ

30 апреля
2018 год

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30 апреля 2018
13 мая телеканал «Россия 1» запускает новый проект «Лига удивительных людей». Вести шоу будут Марина Кравец и Дмитрий Губерниев. А одним из членов жюри стала голливудская актриса Памела Андерсон.

Памела Андерсон появится на российском ТВ

В шоу «Лига удивительных людей» самые экстраординарные люди мира будут соревноваться с российскими «супергероями».

«В грандиозном международном соревновании примут участие лучшие из лучших со всего мира — известные артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. Исход борьбы непредсказуем: в студии проекта их ждут сильнейшие соперники и таланты, которыми так богата наша страна!», – говорится в анонсе шоу.

Каждый выпуск передачи будет состоять из четырех поединков в разных направлениях. Оценивать конкурсантов, кроме Памелы Андерсон, будут также Николай Валуев, Мария Аронова, Николай Басков и многократный победитель международных боев в стиле смешанных единоборств Джеффри Монсон.

«При этом в арсенале судей – только обсуждение и ограниченное количество времени для принятия единого решения. Победителя каждого выпуска путем голосования определяют зрители в зале».
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Памела Андерсон появится на российском ТВ фотографии
Памела Андерсон появится на российском ТВ фотографии
Памела Андерсон появится на российском ТВ фотографии
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