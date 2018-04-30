Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Татьяна Друбич и Ксения Алферова

Половина светских увеселений прошлой недели пришлась на 40-й Московский Международный Кинофестиваль. Поэтому в этом выпуске «Блеска и нищеты» будет много Никиты Михалкова.
На второй день 40-го ММКФ в небоскребе Меркурий Сити Тауэр прошла традиционная белая вечеринка журнала The Hollywood Reporter, которую почтили своим присутствием Альбина Джанабаева
, Аглая Тарасова
, Ксения Алферова
, Алика Смехова
, Павел Деревянко
и многие-многие другие. По традиции журнал присудил собственную премию «Аванс» молодым актерам: Аглае Тарасовой и Роману Курцыну
.
А 24 апреля пришел черед журнала InStyle закатывать вечеринку в рамках ММКФ. В одном из ресторанов в центре Москвы прошел гала-ужин с участием Кристины Орбакайте
, Аглаи Тарасовой, Константина Крюкова
и других звезд. Почетным гостем вечеринки стал американский режиссер Даррен Аронофски
.
25 апреля гости ММКФ собрались на традиционный гала-вечер ювелирного бренда Chopard в честь вручения премии Talent Award — награды, чествующей начинающих актеров российского кинематографа. Лауреатами премии стали Аглая Тарасова за роль в фильме «Лед»
и Милан Марич
, сыгравший заглавную роль в картине «Довлатов»
. Жизнь буквально сталкивает Аглаю с сербами и с наградами.
26 апреля 40-й ММКФ завершил свою работу, по случаю чего по красной дорожке у Театра мюзикла прошлись Елизавета Боярская
, Мария Кожевникова
, Олеся Судзиловская
, Лукерья Ильяшенко
, Марат Башаров
, Оксана Лаврентьева
, Ирина Безрукова
и многие другие.
А в этот же вечер в одном из столичных клубов телеканал «Дождь» отпраздновал свое восьмилетие. Поздравить сотрудников канала пришли Татьяна Друбич
, Резо Гигинеишвили
, Юрий Дудь
, Ирина Хакамада
, Анатолий Белый
и другие.
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