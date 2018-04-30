Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов»

Скоро состоится свадьба актеров сериала «Игра престолов» Кита Харингтона
и Роуз Лесли
.
И раз уж сериал связал их судьбы, актеры решили особо не мудрить и разослали гостям свадебные приглашения, на конвертах которых красуется марка с изображением Кита в образе Джона Сноу.
Эти марки выпустила в январе ограниченным тиражом компания Royal Mail
. Кстати, героиня Роуз Лесли Игритт не удостоилась чести украсить собой марку. В ассортимент вошли только Арья, Оленна, Санса, Тирион, Тайвин, Дейенерис, Серсея, Нед, Джейме, а так же представители местного бестиария (драконы, лютоволки, лидер Белых ходоков).
В число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала. И ходят слухи, что из-за этого пришлось поставить на паузу съемочных процесс заключительного сезона (который выйдет в 2019 году).
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