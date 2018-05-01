Елена Бирюкова рассказала об отношениях с бывшим мужем Екатерины Климовой

Героиней очередного выпуска программы «Судьба человека» стала звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова
. В ходе беседы с Борисом Корчевниковым
актриса рассказала, как получилось так, что сейчас она выходит замуж за бывшего супруга своей подруги Екатерины Климовой
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В марте в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ молодой человек Бирюковой сделал ей предложение руки и сердца, и актриса ответила согласием.
Появившись в студии передачи «Судьба человека», Елена похвасталась кольцом, которое самостоятельно отлил ее жених Илья Хорошилов. Корчевников даже поинтересовался, зарегистрировали ли они свой брак, на что Бирюкова ответила, что в ЗАГСе не было свободных мест. Тогда ведущий предложил ей помощь в решении этой проблемы, сказав, что у него есть «нужные люди» в этой организации. Елена в ответ рассмеялась.
Илья Хорошилов – бывший супруг Екатерины Климовой, близкой подруги Бирюковой. Познакомились Илья и Елена на дне рождения общего ребенка Климовой и Хорошилова. Однако тогда супруги были уже в разводе. По словам Елены, когда Бирюкова уходила от своего второго мужа, именно Илья помогал ей перевозить вещи на съемную квартиру.
На протяжении всей программы Елена лестно отзывалась о своем мужчине. Но призналась, что в их отношениях, как и в любых других, тоже были трудности. По ее словам, спустя три года совместной жизни между ними пробежала черная кошка, но пара вовремя занялась «реанимацией» отношений - они отправились на отдых в Камбоджу. Эта поездка подарила им дочь Аглаю, которую актриса родила в 41 год.
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