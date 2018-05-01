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Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Татьяна Друбич и Ксения Алферова

1 мая
2018 год

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1 мая 2018
Половина светских увеселений прошлой недели пришлась на 40-й Московский Международный Кинофестиваль. Поэтому в этом выпуске «Блеска и нищеты» будет много Никиты Михалкова.

На второй день 40-го ММКФ в небоскребе Меркурий Сити Тауэр прошла традиционная белая вечеринка журнала The Hollywood Reporter, которую почтили своим присутствием Альбина Джанабаева, Аглая Тарасова, Ксения Алферова, Алика Смехова, Павел Деревянко и многие-многие другие. По традиции журнал присудил собственную премию «Аванс» молодым актерам: Аглае Тарасовой и Роману Курцыну.

Аглая Тарасова

Лиза Арзамасова

Анна Чурина

Екатерина Андреева

Ирина Безрукова

Ксения Алферова

Виктория Толстоганова с мужем

Павел Деревянко

Агния Кузнецова

Екатерина Гусева

Татьяна Веденеева

Ольга Кабо с дочерью

Елена Борщева

Альбина Джанабаева

Милош Бикович

Елена Захарова

Анна Горшкова

Никита Михалков

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

А 24 апреля пришел черед журнала InStyle закатывать вечеринку в рамках ММКФ. В одном из ресторанов в центре Москвы прошел гала-ужин с участием Кристины Орбакайте, Аглаи Тарасовой, Константина Крюкова и других звезд. Почетным гостем вечеринки стал американский режиссер Даррен Аронофски.

Даррен Аронофски

Анфиса Черных

Игорь Чапурин и Кристина Орбакайте

Алиса Хазанова

Катерина Шпица

Аглая Тарасова

Константин Крюков с женой

25 апреля гости ММКФ собрались на традиционный гала-вечер ювелирного бренда Chopard в честь вручения премии Talent Award — награды, чествующей начинающих актеров российского кинематографа. Лауреатами премии стали Аглая Тарасова за роль в фильме «Лед» и Милан Марич, сыгравший заглавную роль в картине «Довлатов». Жизнь буквально сталкивает Аглаю с сербами и с наградами.

Аглая Тарасова и Милан Марич

Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Татьяна Друбич и Ксения Алферова

Алика Смехова

Настасья Кински

Анна Горшкова

Аглая Тарасова

Наталья Бардо

Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Елизавета Боярская, Татьяна Друбич и Ксения Алферова

Екатерина Вуличенко

26 апреля 40-й ММКФ завершил свою работу, по случаю чего по красной дорожке у Театра мюзикла прошлись Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко, Марат Башаров, Оксана Лаврентьева, Ирина Безрукова и многие другие.

Лукерья Ильяшенко

Никита Михалков

Анна Меликян

Настасья Кински

Ирина Безрукова

Мария Кожевникова

Сами Насери

Анастасия Задорожная

Алена Чехова

Светлана Тома и Ирина Лачина

Елизавета Боярская

Катерина Шпица

Татьяна Михалкова

Наталья Бардо

Саша Савельева

Оксана Лаврентьева

А в этот же вечер в одном из столичных клубов телеканал «Дождь» отпраздновал свое восьмилетие. Поздравить сотрудников канала пришли Татьяна Друбич, Резо Гигинеишвили, Юрий Дудь, Ирина Хакамада, Анатолий Белый и другие.

Татьяна Друбич

Максим Диденко

Ирина Хакамада

Анатолий Белый

Юра Дудь
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№ 2
olanatol   1.05.2018 - 02:37
Нет, помолчу читать далее>>
№ 1
letaclan@mail.ru (Санкт-Петербург)   30.04.2018 - 22:57
Как отталкивающе большинство из них выглядит... Впрочем, всякие Сезары или Оскары (сами церемонии) тоже большой красотой не блещут... Правда жизни + шампанское... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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