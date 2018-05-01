Дмитрий Дюжев ввязался в драку своих зрителей

Во время гастролей в Казахстане Дмитрий Дюжев
проявил сознательность и ввязался в драку. В город Актюбинск Дмитрий приехал со своим моноспектаклем «Евгений Онегин». После спектакля за кулисами арт-центра, где проходило выступление, произошла драка между двумя зрителями. Дюжев, недолго думая, решил вмешаться, чтобы предотвратить серьезные последствия. Об этом случае актер написал в своем Инстаграме.
«Актюбинск. Центр Искусств. Величественный Дворец! Международный Театральный Фестиваль им. Тахауи Ахтанова. Благодарю своего казахстанского зрителя! В зале присутствовали мои коллеги из международных трупп. Профессиональная публика - это очень ответственно, но и очень легко! После спектакля за кулисами, подрались два зрителя. Кто-то кого-то оскорбил. Я их разнял и мы вместе сфотографировались с улыбками на лицах! В общем, все были счастливы!»
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