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Дмитрий Дибров спас семью от пожара

1 мая
2018 год

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1 мая 2018
В ночь на 30 апреля в трехэтажном особняке Дибровых в поселке «Успенские поляны» случился пожар - загорелся сегвей, который жена Дмитрия Полина поставила на ночь заряжаться. Если бы Дмитрий не бодрствовал в это время, последствия могли бы быть плачевными. Подробно о происшествии рассказала Полина в своем Инстаграме.

Дмитрий Дибров спас семью от пожара

«В три часа ночи подпрыгнула с кровати от едкого запаха.... Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) - тихо, но вонь. Спустилась на второй - та же картина, запах усилился, дети спят . Первый - сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица.... Запах невероятный.
Перед мной вся Дверь в копоти, понимаю что пожар. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть - зайти в комнату невозможно, Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и Китайские штучки. Бог нас спас! Пожар - это невероятно страшно. Уложила мужа спать под утро, все время говорит во сне и называет имена детей. Он очень перепугался за их жизнь и мысли о том , если бы все спали сводят с ума.
Благо, дома был огнетушитель, собственно он и помог. Охрана вызвала пожарных. Но, друзья, в подобной ситуации телефон не помощник. После я увидела пропущенный от мужа в 1 ночи когда все произошло. На ночь ставлю бесшумный режим. Берегите себя и своих близких!».
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Дмитрий Дибров спас семью от пожара фотографии
Дмитрий Дибров спас семью от пожара фотографии
Дмитрий Дибров спас семью от пожара фотографии
Дмитрий Дибров спас семью от пожара фотографии
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