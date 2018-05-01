Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов»

1 мая
2018 год

Лайфстайл >>
1 мая 2018
Скоро состоится свадьба актеров сериала «Игра престолов» Кита Харингтона и Роуз Лесли.

Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов»

И раз уж сериал связал их судьбы, актеры решили особо не мудрить и разослали гостям свадебные приглашения, на конвертах которых красуется марка с изображением Кита в образе Джона Сноу.

Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов»

Эти марки выпустила в январе ограниченным тиражом компания Royal Mail. Кстати, героиня Роуз Лесли Игритт не удостоилась чести украсить собой марку. В ассортимент вошли только Арья, Оленна, Санса, Тирион, Тайвин, Дейенерис, Серсея, Нед, Джейме, а так же представители местного бестиария (драконы, лютоволки, лидер Белых ходоков).
В число приглашенных гостей вошел весь состав съемочной группы сериала. И ходят слухи, что из-за этого пришлось поставить на паузу съемочных процесс заключительного сезона (который выйдет в 2019 году).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джейсон Момоа продолжает дразнить поклонников «Игры престолов»

Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли
Поиск по меткам
любовь
персоны
Роуз ЛеслиКит Харингтон
фильмы
Игра престолов

фотографии >>
Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов» фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов» фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов» фотографии
Кит Харингтон и Роуз Лесли разослали свадебные приглашения, оформленные в стиле «Игры престолов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Balrog   1.05.2018 - 13:20
А что, хорошо придумано. И пара красивая. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Геннадий Печников
27 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Печников.

День рождения >>

Нина Архипова
Александр Борисов
Денис Зайцев
Денис Косяков
Степан Рожнов
Юрий Толубеев
Светлана Устинова
Фёдор Хитрук
Светлана Чуйкина
Виталий Шаповалов
Даниэль Дарьё
Джейми Дорнан
Станислав Микульский
Гленн Форд
Катрин Фро
Тадеуш Хук
Иоанна Щепковская
все родившиеся 1 мая >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
Танки
военный фильм, драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2018
Лицо
драма, социальная драма
Польша, 2018
Смешарики. Дежавю
детский фильм, приключения
Россия, 2018
Великолепная
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Горячие каникулы
комедия, молодежный фильм
Австралия, 2018
Дыши во мгле
научная фантастика
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью