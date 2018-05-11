Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком

36-летний актер и телеведущий, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе
рассказал, что борется с раковой опухолью. По словам актера, он долго собирался с духом, чтобы сообщить об этом поклонникам.
В обращении к своим подписчикам Эдуард отметил, что старается приложить все усилия, чтобы победить болезнь.
«Друзья, я долго шел к тому, что бы все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: «Shit happens». И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе, я не собираюсь. Признаться, я этим занимался первые три недели. Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае, если у рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой болячке! Зачем все это выносить напоказ? Возможно, я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!»
, - написал Мацаберидзе в Инстаграме
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