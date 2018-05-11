Еву Грин застукали в подмосковном супермаркете

Посетители одного из супермаркетов в подмосковном поселке Райки встретили голливудскую звезду Еву Грин
. Актриса в спортивной одежде, с бутылкой «Нарзана» в руках прогуливалась по отделам магазина в компании Мэтта Диллона
.
И это не шутка. Дело в том, что этот подмосковный супермаркет превратился в съемочную площадку фильма «Proxima»
французского режиссера Элис Винокур
. Картина посвящена космосу, поэтому частично съемки проходят в Звездном городке в Московской области.
В сети также уже появились и другие фотографии со съемок.
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