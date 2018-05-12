Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком

12 мая
2018 год

Лайфстайл >>
12 мая 2018
36-летний актер и телеведущий, звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал, что борется с раковой опухолью. По словам актера, он долго собирался с духом, чтобы сообщить об этом поклонникам.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком

В обращении к своим подписчикам Эдуард отметил, что старается приложить все усилия, чтобы победить болезнь.

«Друзья, я долго шел к тому, что бы все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: «Shit happens». И сидеть на жопе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе, я не собираюсь. Признаться, я этим занимался первые три недели. Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае, если у рака она есть, если нет, то придется надрать все, что только можно надрать этой болячке! Зачем все это выносить напоказ? Возможно, я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!», - написал Мацаберидзе в Инстаграме.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Константин Хабенский рассказал об ошибке, совершенной в борьбе с болезнью жены
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Эдуард Мацаберидзе
фильмы
Сладкая жизнь

фотографии >>
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком фотографии
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком фотографии
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком фотографии
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал о борьбе с раком фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Киндрат
9 мая ушёл из жизни актёр Юрий Киндрат.
Эрнест Ясан
9 мая ушёл из жизни режиссёр Эрнест Ясан.
Юрий Томошевский
5 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Томошевский.

День рождения >>

Дана Абызова
Гиви Берикашвили
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Валентин Зубков
Илья Капанец
Татьяна Короткова
Юлия Пашковская
Владимир Плотников
Малин Акерман
Алиция Бахледа-Цурусь
Джейсон Биггс
Габриэль Бирн
Яцек Брацяк
Донал Глисон
Кэтрин Хепбёрн
все родившиеся 12 мая >>

Афиша кино >>

Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
Истерия
триллер, фильм ужасов
США, 2018
Красавица для чудовища
биография, мелодрама
Великобритания, Люксембург, США, 2017
Редкая бабочка
драма
Австралия, 2017
Статус: обновлен
комедия, фэнтези
Канада, Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью