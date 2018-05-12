«Будешь играть саму себя – стерву»: Как Александр Гордон предложил роль Юлии Барановской

На 29-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» состоится премьера фильма «Дядя Саша»
. Режиссером картины выступил Александр Гордон
. Одна из ролей досталась соведущей Гордона по программе «Мужское/Женское» Юлии Барановской
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В комедии Юлия сыграла саму себя, и, по мнению режиссера, отлично справилась с задачей. Барановская рассказала журналистам о своих впечатлениях от работы с Гордоном.
«Однажды Саша посмотрел на меня: «Сниму тебя в своем фильме, сценарий к которому пишу. Мне хочется». Роль маленькая, но это Гордон, а я считаю его очень талантливым. Поэтому сняться первый раз в кино, тем более в полном метре у хорошего режиссера – большая ответственность. Актерство – вообще сложная профессия, а я совершенно не умею играть! Не могу даже в интервью подыграть собеседнику, если что-то пошло не так. Хотя люди мне интересны, искренне общаюсь с ними в своих передачах»
.
Гордон поставил перед Юлией задачу – сыграть утрированную версию самой себя, и остался доволен работой Барановской.
«Он такой смешной, заявляет мне: «Будешь играть саму себя – стерву». Я говорю: «Я не стерва и никогда ею не была!» А Саша: «Ты не стерва? Хорошо, не стерва, но можешь ею быть»
, – рассказала телеведущая.
По словам Юлии, пока она не планирует серьезно заниматься актерской карьерой.
«Боюсь, потому что теперь знаю обо всех сложностях»
, – поделилась Барановская.
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