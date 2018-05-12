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Наталья Бочкарева рассказала, почему скрывала свой развод

12 мая
2018 год

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12 мая 2018
Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева стала героиней нового выпуска программы «Однажды». Актриса рассказала, почему в течение нескольких лет скрывала свой развод.

Наталья Бочкарева рассказала, почему скрывала свой развод

С юристом Николаем Борисовым она развелась в 2010 году после трех лет брака. Однако сообщила Наталья об этом только в 2014-м. Бочкарева объяснила, что не хотела привлекать излишнее внимание к этой ситуации. По словам актрисы, активная творческая жизнь не позволила ей сохранить семью.

«У многих, извините, рабочий день заканчивается в семь вечера, а у нас в семь вечера жизнь только начинается. Гастроли, репетиции – это моя жизнь. Если я остановлюсь, то, мне кажется, просто взорвусь изнутри. Такая жизнь очень мешала, я понимала, что человеку была нужна нормальная земная женщина, которая дома занимается хозяйством. Проводит вечера с детьми и любимым мужем. Это правильно».

По признанию Бочкаревой, расставание с Николаем далось ей нелегко. Однако несмотря на проблемы с разделом имущества, бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения ради детей – 11-летнего Ивана и 10-летней Марии.

«Скажу вам честно, когда наш брак распался, я в какой-то момент даже думала, что вряд ли, наверное, найдется мужчина, который мог бы принять меня вот с моим образом жизни», – призналась Наталья.

Но в данный момент личная жизнь актрисы наладилась. Наталья Бочкарева регулярно выходит в свет в сопровождении своего нового избранника.
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Наталья Бочкарева рассказала, почему скрывала свой развод фотографии
Наталья Бочкарева рассказала, почему скрывала свой развод фотографии
Наталья Бочкарева рассказала, почему скрывала свой развод фотографии
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